Rufisque : saisie record de 643 kg de cocaïne lors d’une opération conjointe des douanes et de la gendarmerie

Une opération conjointe entre les Douanes sénégalaises et la Gendarmerie nationale a permis, ce lundi 4 août 2025, de mettre la main sur une cargaison impressionnante de cocaïne dans la localité de Noflaye, à Rufisque. L’intervention, menée aux environs de 5h du matin, a abouti à la saisie de 643 paquets de cocaïne, soit 643 kilogrammes, un coup dur pour les réseaux de trafic de drogue transnationale.

L’opération a été déclenchée suite à un renseignement jugé fiable, faisant état d’un trafic de stupéfiants bien organisé dans la zone. Sur la base de ces informations, une patrouille conjointe de la Brigade territoriale de Gendarmerie de Sangalkam et de la Subdivision des Douanes de Dakar-Extérieur a été déployée sur les lieux.

Un véhicule de type Toyota Prado blanc, stationné de manière suspecte sur une piste latéritique en périphérie de Noflaye, a attiré l’attention des forces de sécurité. Le véhicule étant vide, les patrouilleurs ont poursuivi leur reconnaissance dans les environs. Ils ont alors surpris trois individus en train de transférer des marchandises suspectes dans deux véhicules de type Van, l’un de marque Mercedes, l’autre Peugeot. Deux des suspects ont réussi à prendre la fuite, mais le troisième a été arrêté sur place.

La fouille approfondie des véhicules a permis de découvrir la marchandise prohibée : 643 sachets de cocaïne d’un kilogramme chacun, soigneusement emballés dans des sacs en jute. Des tests effectués par le Groupe de Lutte Anti-Drogue (GLAD) de la Gendarmerie ont confirmé qu’il s’agissait bien de cocaïne.

La drogue saisie a été sécurisée, et l’enquête se poursuit pour démanteler l’ensemble du réseau impliqué dans ce trafic. Cette opération s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre les Forces de Défense et de Sécurité, conformément aux directives des autorités compétentes.

Les Douanes sénégalaises et la Gendarmerie nationale ont, dans un communiqué conjoint, salué le succès de cette action coordonnée et ont réaffirmé leur volonté de travailler en synergie contre la criminalité transnationale organisée. Elles ont également lancé un appel à la collaboration citoyenne, invitant les populations à alerter les forces de sécurité sur tout mouvement suspect ou renseignement utile.

Cette saisie spectaculaire illustre une nouvelle fois l’ancrage du Sénégal dans la lutte contre le narcotrafic international et la vigilance accrue de ses forces de sécurité sur le territoire national.

Avec la Rts