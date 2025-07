À l’heure où ces lignes sont écrites, le quartier Darou Rahmane Montagne, situé à Rufisque Nord, est en état de siège. Sous une forte présence policière, des familles ont été expulsées manu militari de leurs domiciles, leurs effets personnels jetés à la rue. Selon une source de PressAfrik, plusieurs pères de famille, dont Iboulaye Diouf, ont été interpellés et se trouvent actuellement dans les véhicules des forces de l’ordre.

Cet incident découle d’un litige foncier opposant les habitants à Mbackiyou Faye, homme d’affaires et représentant du Khalife général des Mourides à Dakar. Ce dernier réclame depuis plusieurs mois l’évacuation des lieux, affirmant être le propriétaire légitime du terrain. Les résidents, munis de baux fonciers, dénoncent une spoliation : « Nous avons acheté ces terrains en bonne et due forme, construit nos maisons et vécu ici pendant des années. Un jour, Mbackiyou Faye a envoyé ses émissaires pour nous chasser », témoignent-ils.

Les habitants accusent le maire de la commune Nord de complicité avec Mbackiyou Faye, dont l’influence politique et religieuse semble peser sur le dossier.

Aux dernières nouvelles, le délégué de quartier, récemment installé, a également été arrêté lors des opérations. Il tentait d’arranger le problème, nous souffle notre source.