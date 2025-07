Rufisque – Démantèlement d’un réseau de faussaires : sept arrestations pour faux documents administratifs

Un important coup de filet a été mené par le Commissariat central de Rufisque, ayant conduit à l’arrestation de sept personnes impliquées dans un vaste réseau de falsification de documents administratifs. Les mis en cause sont poursuivis pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux en écriture publique.

Tout est parti d’un signalement émis par la Direction de l’Automatisation du Fichier (DAF), qui a alerté les autorités sur la présence d’un suspect à Rufisque, soupçonné de participer à la fabrication de faux actes administratifs. Sur place, les agents de la DAF ont présenté une vingtaine de faux extraits de naissance, tous attribués à des individus domiciliés à Rufisque, Bargny, Mbao, Keur Massar et Keur Ndiaye Lo. Ces documents portaient la signature falsifiée d’un officier d’état civil en poste à Rufisque.

L’enquête a d’abord conduit à l’arrestation d’une femme de nationalité étrangère, détentrice d’un faux extrait de naissance acquis par l’intermédiaire de son époux. Ce dernier, également interpellé, a reconnu avoir versé 100 000 FCFA à un intermédiaire pour l’obtention du document. L’enquête a alors mis à jour un circuit financier structuré, dans lequel chaque acteur recevait une part de la somme : 70 000 FCFA pour un premier relais, 40 000 FCFA pour un second, jusqu’à 25 000 FCFA pour l’auteur même de la falsification.

Ce dernier a reconnu avoir confectionné les documents et les avoir remis à un complice chargé d’accompagner les bénéficiaires dans leurs démarches administratives – notamment pour obtenir des cartes nationales d’identité et des certificats de nationalité auprès des commissariats et tribunaux.

Les sept individus ont été déférés au parquet du Tribunal de Grande Instance de Rufisque ce 25 juillet 2025. Les autorités précisent que l’enquête reste ouverte afin d’identifier et de neutraliser l’ensemble du réseau impliqué dans cette fraude.

Avec pressafrik