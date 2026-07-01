Rudi Garcia sélectionneur de l’équipe nationale de Belgique:« On a parfaitement étudié les Lions »

Le sélectionneur de l’équipe nationale de Belgique, Rudi Garcia, s’est présenté en conférence de presse ce mardi, à la veille du 16e de finale face au Sénégal. Il s’est d’abord dit satisfait des conditions annoncées pour cette rencontre face aux champions d’Afrique, qui se jouera à “domicile” à Seattle :

« Les conditions seront bien meilleures que lors du match face à l’Égypte. Il fera plus frais, plus couvert. Il ne manque qu’un peu de pluie pour avoir un terrain idéal. »

Le sélectionneur pourra compter sur un groupe quasiment au complet — « ce qui n’a pas encore été le cas depuis le début du tournoi » — pour ce seizième de finale, à l’exception de Zeno Debast, « qui aura besoin d’un peu de temps pour revenir à son meilleur niveau », même si le défenseur a repris l’entraînement collectif.

« C’est une belle satisfaction de revoir Debast à l’entraînement, mais on n’aura pas besoin de lui demain. On a montré de belles qualités défensives depuis le début du tournoi. »

Rudi Garcia n’a toutefois pas souhaité dévoiler son onze de départ :

« Peu importe qui est dans le onze. J’ai besoin de tout le monde, car à chaque fois que j’ai fait cinq remplacements, ils ont tous apporté. Lukaku et Saelemaekers, quand ils marquent (face à la Nouvelle-Zélande, NDLR), ils sortent du banc. »

Même si la Belgique affronte l’un des meilleurs troisièmes, le sélectionneur ne s’attend pas à une rencontre facile :

« Il n’y a pas de match facile. Prenez l’Allemagne qui a perdu. Dans cette phase, vous pouvez passer en gagnant ou via un nul. Le Paraguay l’a prouvé. On a bien étudié le Sénégal, mais nous devons avant tout nous appuyer sur nos qualités. »