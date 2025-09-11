Royaume-Uni : Peter Mandelson limogé de son poste d’ambassadeur aux États-Unis en raison de ses liens avec Jeffrey Epstein

Le gouvernement britannique a annoncé aujourd’hui le limogeage immédiat de Peter Mandelson, son ambassadeur aux États-Unis, suite à la révélation d’e-mails compromettants démontrant des liens plus étroits que prévu avec le financier américain Jeffrey Epstein, condamné pour des crimes sexuels. Âgé de 71 ans, ce vétéran du Parti travailliste avait été nommé à ce poste prestigieux par le Premier ministre Keir Starmer, marquant la première nomination politique à cette fonction depuis près d’un demi-siècle.

Les e-mails, rendus publics par des législateurs américains, révèlent une relation bien plus profonde que ce qui avait été admis précédemment. Dans l’un d’eux, datant de 2008, Mandelson exprime son soutien à Epstein en écrivant : « Je pense le monde de toi et je me sens désespéré et furieux de ce qui t’est arrivé. » Il qualifie même Epstein de « mon meilleur pote » dans un message d’anniversaire et lui conseille de contester sa condamnation pour solicitation d’une mineure, la jugeant injuste. Des photos montrent également Mandelson en peignoir chez Epstein, soulignant une intimité personnelle.

Le ministère des Affaires étrangères britannique a déclaré dans un communiqué que « la profondeur et l’étendue des relations de Peter Mandelson avec Jeffrey Epstein sont sensiblement différentes de celles connues au moment de sa nomination ». Compte tenu de ces nouvelles informations et par respect pour les victimes des crimes d’Epstein, la décision de le révoquer a été prise avec effet immédiat. Keir Starmer, après avoir examiné les documents, les a qualifiés de « répréhensibles » et a agi de manière « prompte et décisive ».

Peter Mandelson, surnommé affectueusement « Petie » par Epstein, a maintenu des contacts avec le financier bien après les premières allégations contre lui. Leur amitié remonte à plusieurs décennies : des vacances ensemble, des conseils mutuels, et une association qui a persisté malgré la condamnation d’Epstein en 2008 pour des délits sexuels impliquant des mineures. Mandelson a par la suite exprimé des regrets profonds, affirmant avoir cru aux « mensonges charismatiques » d’Epstein et avoir continué la relation « bien plus longtemps que je n’aurais dû ». Epstein, mort en prison en 2019 alors qu’il faisait face à des accusations de trafic sexuel, avait des liens avec de nombreuses figures influentes, dont le prince Andrew du Royaume-Uni, qui a lui aussi été écarté de ses fonctions royales pour des raisons similaires.

Cette affaire n’est pas la première controverse pour Mandelson, architecte clé des succès du Labour sous Tony Blair. Il avait déjà dû démissionner à deux reprises de postes ministériels en raison de scandales, notamment une affaire impliquant un oligarque russe en 2008.

Le limogeage intervient à un moment délicat pour Starmer, dont le gouvernement fait face à des sondages défavorables, des problèmes de croissance économique et une montée du parti Reform UK. Initialement, le Premier ministre avait défendu Mandelson pour ses efforts dans la négociation d’un accord commercial avec les États-Unis et ses bonnes relations avec le président Donald Trump. Cependant, la publication des e-mails a forcé une volte-face, critiquée par certains députés Labour comme un « total chaos ». Ce scandale pourrait compliquer les préparatifs de la visite d’État de Trump au Royaume-Uni, prévue dans une semaine.

Des voix au sein du Parti travailliste avaient averti Starmer contre cette nomination, soulignant les risques liés au passé de Mandelson. L’affaire Epstein continue de hanter les élites politiques, rappelant les dangers des associations avec des figures controversées.

Cet événement souligne une fois de plus l’importance de la transparence dans les nominations diplomatiques et le respect dû aux victimes d’abus sexuels. Mandelson n’a pas encore réagi publiquement à son limogeage.