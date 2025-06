Il fut un temps où votre nom résonnait dans les arcanes du pouvoir franco-africain comme celui d’un homme de l’ombre, faiseur de rois, intermédiaire influent entre Paris et certaines capitales africaines.

Te voilà encore aujourd’hui sous un visage masqué et hideux pour hanter certains esprits avec vos sorties médiatiques, vos déclarations maladroites et vos prises de position douteuses et une lettre déguisée, truffée d’erreurs diplomatiques qui inquiètent toute l’humanité.

Mais hélas, ce n’est pas une surprise car vous êtes en mission commandée et c’est déjà une peine perdue pour vous et votre commanditaire!

Saviez-vous qu’aujourd’hui, le Sénégal est ”sous de bonnes mains”: le Tandem Bassirou Diomaye Faye et Ousmane SONKO.

Notre pays a retrouvé sa souveraineté et est jaloux de sa dignité nationale. Il observe avec méfiance vos tentatives de raviver une époque révolue où certains se croyaient les maîtres d’un destin qui ne leur appartenait pas.

Le vent a tourné. L’Afrique change les africains ont changé. Le Sénégal a changé et les sénégalais sont fiers d’avoir des dirigeants patriotes.

Nous ne sommes pas contre la France encore moins les français , mais nous aimons franchement le Sénégal.

Le Sénégal n’a pas peur de vous, il a plutôt peur pour vous : peur que vous soyez resté prisonnier dans une époque néocoloniale, incapable de comprendre que les peuples se lèvent, que les consciences s’éveillent et que les masques tombent. L’heure de la traite négrière et de la traîtrise de certains noirs est révolue. La France ne dispose plus de ses valets au Sénégal et un peu partout en Afrique

.

Aujourd’hui, alors que le Sénégal écrit une nouvelle page de son histoire politique, vos prises de parole récentes, vos insinuations et vos jugements déplacés sèment le trouble. Pas parce qu’elles sont puissantes ou influentes, non. Mais parce qu’elles sentent le mépris, l’arrogance, et surtout l’incompréhension d’un monde qui ne vous appartient plus.

“Le peuple sénégalais s’est engagé dans la voie du changement” dixit son Excellence Monsieur le Président. Il a retrouvé sa dignité et sa souveraineté et ne saurait accepter que l’on continue à parler pour lui, sans lui. Il est désormais acteur de son propre destin. Le vent a tourné. La page est tournée.

Et à force de vouloir rester l’homme de l’ombre, vous risquez de finir oublié dans la lumière crue de la vérité historique. Prenez garde à ne pas incarner ce que le continent rejette : l’ingérence déguisée, la nostalgie impériale, la diplomatie parallèle.

Robert Bourgi, il est temps de tourner la page. L’Afrique, elle, l’a déjà.

Mbaye Sène le Patriote.

Cadre Pastef (MONCAP)

Responsable Politique à Fissel -Mbour

Sénégal -Dakar