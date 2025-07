Revue presse Sénégal: entre malaise social et défi économique, un pays sous tension

Bonjour et bienvenue sur Kewoulo. Dans cette revue de presse, en ce lundi 14juillet 2025 nous explorons ensemble les sujets brûlants, les enjeux majeurs et les révélations inédites qui rythment l’actualité sénégalaise. Restez avec nous pour tout savoir, sans détour.

Politique et Gouvernance

Yoor-Yoor et Sud Quotidien s’interrogent sur la solidité du duo exécutif Diomaye–Sonko, mis à l’épreuve par la conjoncture politique difficile.

EnQuête et Tribune indiquent que les portes de l’Assemblée nationale restent fermées à Sonko, alimentant un climat d’exclusion et de bras de fer politique.

Les Échos évoquent une ligne rouge tracée par Barthélémy Dias, qui prend ses distances avec le pouvoir.

Direct News et WalfQuotidien parlent d’un pouvoir en mode gestion de crise, avec un Diomaye Faye contraint de jouer au pompier pour calmer les tensions internes.

Le Point revient sur les risques géopolitiques en Afrique de l’Ouest, avec une UEMOA fragilisée après le retrait du Mali, du Niger et du Burkina Faso de la CEDEAO.

La scène politique sénégalaise reste marquée par une cohabitation difficile, des tensions avec l’opposition et des alliances fragiles.

Économie

Le Soleil titre sur la gratuité des services sociaux qui “coûte cher” à l’État, posant le problème de la soutenabilité budgétaire.

Rewmi Quotidien met en lumière les défis économiques du secteur privé, lors de l’assemblée générale du MEDS (Mouvement des entreprises du Sénégal).

WalfQuotidien s’inquiète d’un ralentissement économique aggravé par la crise politique, alors qu’El Malick Ndiaye est de retour pour calmer la grogne sociale.

La question économique devient centrale dans le débat public, avec un État sous contrainte budgétaire et un secteur privé inquiet pour l’avenir.

Société et Santé

L’Info alerte sur la beauté toxique, dénonçant les risques des produits éclaircissants, phénomène social persistant mais dangereux.

L’AS titre sur la douleur pure, évoquant un drame humain (image choc en couverture) mettant en lumière les difficultés sociales et sanitaires.

Libération révèle un scandale avec le démantèlement d’une pharmacie noire clandestine au Point E, soulignant l’importance de la régulation du secteur pharmaceutique.

Les problématiques sanitaires, sociales et de santé publique sont de plus en plus visibles et inquiétantes

Justice

Tribune, Les Échos et Libération continuent de couvrir les suites judiciaires concernant Sonko et Badara Gadiaga.

Les attaques judiciaires réciproques deviennent un terrain d’affrontement politique, ce qui fragilise davantage l’institution judiciaire.

La judiciarisation des rapports politiques mine la confiance des citoyens dans l’impartialité des institutions.

Sport

Stades et Point Actu Sport évoquent la préparation tendue du combat Balla Gaye 2 – Siteu, événement très attendu dans l’arène sénégalaise.

Rewmi Sports et Record reviennent sur Jackson, sacré champion du monde, une lueur d’espoir pour le sport national.

Les Lionnes du football, battues par le Maroc, devront “croiser les doigts pour la qualification”, un revers inquiétant pour la CAN féminine.

Le sport reste une source d’émotion nationale, malgré les désillusions dans certaines disciplines. Les combats de lutte continuent de captiver l’opinion.

Merci d’avoir suivi cette Revue de Presse avec nous, continuez à nous suivre pour plus d’informations tout au long de la journée.