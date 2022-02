Revue de la presse: Suivez la revue de la presse du 3 février 2022 de RFm

Suivez la revue de la presse du 3 février 2022 de RFm. Les lions de la Téranga fêtés partout dans le territoire national. Une joie très intense des sénégalaise face á la victoire éclatante des lions face á l’équipe du Burkina Faso. Le Senegal en final.

Aliou Cissé coach des lions très satisfait et confiant. Il est très content de la prestation des lions et magnifie la prestation de Sadio Mané, ”Sadio est quelqu’un de très social, un technicien hors paire, c’est un meneur de jeu, un leader. et marque des but et fait marqué”. Sadio en taille de patron. Il fait savoior que: ”nous sommes en final, c’est bien, mais la meilleur chose á faire, c’est de gagner’‘.

Après les élections locales de ce 23 janvier, Macky Sall a convoqué le secrétariat exécutif de l’APR.