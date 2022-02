Revue de la presse: Suivez la revue du 8 fevrier 2022 de Zik fm

Suivez la revue de la presse du 8 fevrier 2022 de Zik fm. Les ions de la Teranga, ont unis tout un peuple. Une allégresse totale. Macky Sall à l’ opposition, aujourd’hui il n’ya pas de place pour la rivalité. C’est une victoire nationale.

Selon Augustin Senghor, président de la fédération sénégalaise de football, en 2019, les sénégalais nous avaient demandé de ne pas nous découragé. Et Bougane Guéye Dany d’aborder dans le même sens. C’est la victoire du peuple. Et en ce qui concerne Ousmane Sonko, il remercie le président de la république de son invitation et le félicite.

Pour Kalidou Koulibaly, “le peuple sénégalais, nous avait réclamé la coupe, et nous avons promis, et voilà promesse tenue, nous avons gagné la coupe pour notre peuple“.