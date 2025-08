La Ligue sénégalaise contre le tabac (Listab) s’oppose fermement à un projet de révision de la loi anti-tabac de 2014 au Sénégal. Selon l’organisation, ce projet a été élaboré et validé en commission technique, depuis novembre 2023, dans des conditions, dit-elle, « opaques, suspectes et non transparentes ».

Dans un communiqué en date du 05 aout, la Ligue Sénégalaise Contre le Tabac (LISTAB) demande, « à son excellence, le président de la République, et à Monsieur le Premier ministre de bloquer et de faire retirer immédiatement ce projet de loi antitabac introduit dans le circuit administratif du gouvernement du Sénégal par le ministère de la Santé et de l’action social (MSAS)».

La Listab invite le « gouvernement à ne pas présenter ce projet à l’Assemblée nationale et exhorte le ministre à évaluer la situation avec les acteurs légitimes du secteur avant de prendre de nouvelles mesures ».

Mieux encore, la LISTAB demande «au gouvernement du Sénégal de veiller à ce que ce prétendu projet de loi ne soit ni présenté, ni inscrit à l’ordre du jour d’un quelconque Conseil de ministres ». Car, dit-elle, «la société civile qui lutte contre le tabac au Sénégal n’a en aucun moment été associée dans la confection de ces prétendus textes, et que par conséquent, elle remet donc en cause la crédibilité et la fiabilité des textes concernés ».

«Nous invitons le ministre de la Santé, monsieur Ibrahim Sy, à faire l’état des lieux réels de la lutte antitabac au Sénégal avec les vrais acteurs représentatifs et légaux, et à rencontrer les vrais acteurs représentatifs et légaux afin de faire l’état des lieux réels de la lutte contre le tabac au Sénégal, et ne pas se fier uniquement à son administration, ou à ceux qui s’agitent dans un activisme suspect », lit-on sur la note.