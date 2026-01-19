Retour des lions, leur accueil… : L’annonce de la porte-parole du Gouvernement

Après leur nouveau sacre continental, les «lions» du Sénégal se préparent à revenir au bercail. De leur côté, les autorités du pays organisent leur retour. Porte-parole du gouvernement, Marie Rose Khady Faye vient de s’exprimer sur les préparatifs pour accueillir les nouveaux champions d’Afrique.

«Comme tout au long de cette compétition, le gouvernement reste mobilisé à mettre dans les meilleures conditions l’équipe nationale dans le cadre de cet accueil, mais aussi à sécuriser le peuple sénégalais pour que la fête soit belle. Donc les dispositions sont prises pour un très bel accueil de nos lions de la Teranga cet après-midi» a-t-elle indiqué sur la Rfm.

La porte-parole du gouvernement indique que le l’heure sera donnée «dans les meilleurs délais» et que toutes les informations seront données par la fédération sénégalaise de football. Elle a ajouté que les joueurs seront naturellement décorés à la hauteur de l’exploit qu’ils ont fait.

«Ce match a été un modèle d’abnégation, de courage et de résilience. Ça a été très difficile et donc nous nous devons de leur rendre cette image que nous attendons de tout exemple sénégalais. Ils sont aujourd’hui des héros nationaux et il faut qu’on puisse le leur rendre à sa juste valeur», a-t-elle ajouté.