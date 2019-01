Retard des bourses : Une nouvelle «affaire Fallou Sène» couve à l’UGB

Huit mois après le drame, les mêmes causes ayant abouti à la mort de l’étudiant Fallou Sène sont en train de se reproduire à l’Université Gaston Berger (Ugb). Vox Populi informe que les pensionnaires de cette université ont déclenché un mouvement d’humeur pour réclamer le paiement de leurs bourses.

Le journal renseigne qu’ils ont décrété, lundi dernier, 48 heures de grève et 96 heures de «journée sans tickets». Et que le même jour, ils ont étalé leur colère dans la rue en barrant la Route nationale 2. Président de séance de la Coordination des étudiants de Saint-Louis (Cesl), Saër Bâ fustige les retards dans le paiement des bourses et, avec ses camarades, demande la mise sur pied, au sein de l’Ugb, d’une caisse destinée aux opérations en question.