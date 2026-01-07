« La résurgence de la loi du plus fort est une menace grave » (Diomaye Faye)

Le Chef de l’État a également replacé son message dans un contexte international marqué par de profondes crises politiques et sécuritaires. Il a déploré un monde de plus en plus dominé par la loi du plus fort, où les violations flagrantes du droit international se multiplient, souvent au mépris de la souveraineté des États. Sans citer nommément les pays concernés, il a dénoncé des pratiques consistant à intervenir unilatéralement dans des États souverains, notamment à travers des bombardements sans autorisation internationale ou des actes coercitifs reposant sur des arguments jugés fallacieux. À ce titre, il a évoqué, sans les nommer, des événements récents ayant conduit à l’enlèvement du Président vénézuélien par les États-Unis, une démarche qui, selon lui, illustre les dérives de l’unilatéralisme contemporain.

Dans ce contexte troublé, le Président Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé la position constante du Sénégal. « Dans ce monde en crise, le Sénégal restera engagé dans la défense du multilatéralisme et contre l’unilatéralisme fondé uniquement sur le rapport de force », a-t-il déclaré. Il a mis en garde contre les conséquences de telles pratiques : « La résurgence de la loi du plus fort constitue une menace grave pour la démocratie, la souveraineté des États et la stabilité mondiale ».

Le Chef de l’État a enfin rappelé les enseignements de l’histoire. « Cette logique nous renvoie aux pires moments de l’histoire de l’humanité, marqués par l’esclavage et le colonialisme », a-t-il souligné, avant de conclure fermement : « Le Sénégal condamne l’usage de ces méthodes, quel qu’en soit le prétexte. Je le dis clairement : rien ne peut justifier une telle posture ».

Le Président de la République a présidé, au Palais de la République, la cérémonie traditionnelle de présentation des vœux de Nouvel An du Corps diplomatique accrédité à Dakar. Cette rencontre solennelle a réuni les chefs de mission diplomatique ainsi que les représentants des organisations internationales partenaires du Sénégal. C’est à l’occasion de cette cérémonie que le Chef de l’État a dénoncé les actions de certains pays qui, selon lui, violent de manière répétée les principes du droit international