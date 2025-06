Du 12 au 13 juin 2025, le président Bassirou Diomaye Faye a entrepris une tournée économique déterminante dans le Pôle territorial Nord (Saint‑Louis, Podor, Ross‑Béthio, Diama), visant à concrétiser sa Vision Sénégal 2050. Sur le terrain, il a visité des projets structurants – casiers rizicoles soutenus par la KOICA et la BADEA, l’usine SAF de transformation d’oignon et les installations de la CSS à Richard‑Toll – symboles d’une agriculture modernisée, d’une transformation locale renforcée et d’une souveraineté alimentaire assumée. En affichant un soutien sans précédent à ces filières clés, il a mis en débat l’industrialisation des produits agricoles, la justice territoriale et l’engagement écologique, tout en affirmant que l’agriculture sera le socle vital de la nouvelle politique économique nationale. Cette tournée tourne autour de quatre axes majeurs.

Le renforcement de l’agriculture et la modernisation rurale

Contrôle terrain des investissements : Le président a visité les casiers rizicoles KOICA à Ndiayène Pendao, un centre de groupage à Boubé et un périmètre irrigé à Diama financé par la BADEA, montrant son engagement pour la souveraineté alimentaire et l’efficacité des partenariats publics‑privés .

Modernisation concrète : Les infrastructures (irrigation, groupage, stockage) visitées augmentent la productivité, réduisent les pertes post-récolte, et créent des débouchés pour les agriculteurs .

La relance de l’agro-industrie locale

Usine d’oignons à Ross‑Béthio : L’inauguration d’une unité de transformation (poudre, lanières) dotée d’une chaudière biomasse (balles de riz) valorise les sous-produits, stabilise les revenus et génère des emplois ruraux .

Appui à la CSS de Richard‑Toll : Félicitée pour ses performances (140 t/ha), la CSS bénéficie d’un soutien accru pour atteindre l’objectif de 220 000 t de sucre d’ici 2030, favorisant la création d’emplois et l’industrialisation régionale .

La dynamisation territoriale et la justice économique

Redistribution territoriale : En se rendant sur le terrain dans les zones historiquement moins ciblées (Saint‑Louis, Podor), le président exprime une volonté claire de justice territoriale et de déconcentration du développement .

Symbolique politique : La tournée revêt une portée politique symbolique, affirmant le leadership du president Faye dans des régions longtemps dominées par l’opposition, notamment l’APR de Macky Sall .

La validation des partenariats internationaux

Coopérations opérationnelles : Les projets impulsés par KOICA et BADEA ont été scrutés et validés, renforçant la crédibilité internationale du Sénégal et la confiance des bailleurs de fonds .

Soutien à l’écologie et à l’innovation : L’usage de biomasse et de technologies propres dans les usines agricoles souligne un engagement vers une industrialisation durable .

Pour marquer sa tournée dans le nord, Faye a souligné qu’il avait « mesuré le dynamisme exceptionnel des acteurs locaux », ce qui renforce la perception d’une gouvernance de proximité .

Parlant de l’orientation stratégique, le Diomaye FAYE a affirmé que l’agriculture serait le socle de la nouvelle politique économique et que l’État accompagnerait résolument les filières prioritaires .

En résumé, l’impact de cette tournée se traduit par :

Une transition vers une agriculture plus productive et mieux organisée,

Une industrialisation locale structurante,

Une redynamisation territoriale qui répond aux inégalités régionales,

Un renforcement des partenariats internationaux,

Une affirmation politique dans des zones clés.

En conclusion, le president de la République à marqué sa tournée pronant pour une impulsion réelle pour ancrer l’économie rurale dans un modèle durable, inclusif et résolument tourné vers la Vision Sénégal 2050.