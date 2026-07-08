Résultats du Bac 2026 : 45 614 admis, 55 135 convoqués au second tour

Les premiers résultats provisoires du Baccalauréat 2026 au Sénégal font état d’un taux d’admission d’office de 26,45 % à l’issue de la première délibération. Et, des milliers de candidats jouent leur avenir au second tour.

Taux d’admission d’office de 26,45 % au premier tour. Selon les chiffres de l’Office du Bac, 177 443 candidats étaient inscrits, dont 172 460 ont effectivement composé, tandis que 4 983 étaient absents.

Au total, 45 614 candidats ont décroché leur diplôme dès le premier tour. Parmi eux, 12 130 ont obtenu une mention, réparties entre 300 mentions Très Bien, 2 168 mentions Bien et 9 662 mentions Assez Bien.

Par ailleurs, 55 135 candidats sont autorisés à subir les épreuves du second groupe, prévues à partir de ce jeudi 9 juillet sur l’ensemble du territoire national, avec l’espoir de décrocher leur baccalauréat.