Restauration des étudiants : Le Sénégal dépense 45 milliards de FCFA par an

Le Sénégal investit 45 milliards de FCFA par an pour la restauration des étudiants, a révélé le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (Mesri), Abdourahmane Diouf, lors d’un déjeuner avec la presse, mardi 15 juillet 2025. Ce montant finance 30 millions de repas servis annuellement dans les 31 restaurants des Centres régionaux des œuvres universitaires (Crous), qui offrent 19 477 places. Ces chiffres s’inscrivent dans un panorama plus large de l’enseignement supérieur sénégalais, comptant 286 169 étudiants dans le public et le privé, encadrés par 2 495 enseignants-chercheurs au sein de 9 universités publiques.