Répression au Sénégal : Pape Abdoulaye Touré auditionné par l’OMCT

L’activiste, Pape Abdoulaye Touré, victime de torture et membre fondateur de l’Initiative Zéro Impunité (IZI), a dénoncé ce week-end « l’inertie et le refus de l’État du Sénégal de faire la lumière sur les crimes commis durant les manifestations de 2021 à 2024 ».

Dans un communiqué transmis à Kéwoulo M. Touré indique avoir eu un long entretien avec l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT), basée à Genève. « Cette rencontre fut l’occasion d’exposer en détail les faits, mais surtout de dénoncer l’inertie et le refus de l’État du Sénégal », a-t-il affirmé, ajoutant que « notre dossier suit son cours au niveau international et, dans les jours à venir, des actes concrets seront posés contre l’État du Sénégal pour non-respect de ses engagements internationaux ».

Sur le plan national, l’activiste regrette que les déclarations du ministre de la Justice, Ousmane Diagne, soient restées sans suite. « Cela fait maintenant plus de 17 jours que le ministre de la Justice a déclaré avoir saisi le procureur général près la Cour d’appel de Dakar pour instruire le procureur de la République d’engager des poursuites contre toute personne impliquée », a rappelé Pape Abdoulaye Touré. « Mais à ce jour, aucun acte concret n’a été posé. Ni les victimes, ni les familles des martyrs, ni même les présumés criminels et leurs commanditaires n’ont été entendus ou auditionnés », a-t-il ajouté.

Face à ce qu’il qualifie de « silence inquiétant des autorités judiciaires », Pape Abdoulaye Touré assure que son mouvement poursuivra la lutte contre l’impunité. « Nous réaffirmons notre détermination à poursuivre la lutte contre l’impunité et l’oubli au niveau national comme à l’international », insiste-t-il, avant de prévenir : « S’il le faut, nous organiserons des manifestations partout au Sénégal et dans la diaspora afin d’exiger que les dossiers des martyrs et des victimes soient traités en priorité absolue et que justice leur soit rendue. »

Pour l’activiste, la mobilisation reste la clé : « Restons mobilisés, unis et en alerte maximale », conclut-il dans son communiqué.