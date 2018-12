Renvoi du procès de Ousseynou Diop : Son avocat dénonce le « préjudice » que subit son client

Le procès de l’étudiant en Maths-Physique à l’Université Cheikh Anta Diop, Ousseynou Diop, poursuivi pour apologie du terrorisme après l’affaire du massacre des journalistes de Charlie Hebdo, a été renvoyé par la chambre criminelle de Dakar jusqu’au 8 janvier. Son avocat Me Assane Dioma Ndiaye explique pourquoi la demande de liberté provisoire de son client a été rejetée. L’avocat estime, par ailleurs, que son client subit un préjudice.

Poursuivi au départ pour une affaire criminelle, l’étudiant Ousseynou Diop atterrit devant la chambre correctionnelle. Présenté ce mercredi matin au juge de ladite chambre, son procès a été renvoyé au 8 janvier prochain. Me Assane Dioma Ndiaye dénonce, à cet effet, le préjudice que son client est en train de subir.

«C’est vrai qu’il a été poursuivi au départ pour une affaire criminelle mais aujourd’hui, l’affaire est correctionnalisée», déclare son avocat. Et, «en correctionnelle, souligne la robe noire, le mandat de dépôt ne peut pas dépasser 6 mois. Et, au regard de la détention qu’il a déjà faite, trois ans, nous avons estimé que déjà, c’est un préjudice qu’il subit au fait de cette détention et surtout du fait de ses qualifications exagérées qui avaient été retenues».

«C’est pourquoi, explique Me Assane Dioma Ndiaye, nous pensons que le tribunal ne pouvait accéder à sa demande de liberté provisoire et qu’à l’audience de renvoi, il se présenterait et l’affaire serait présentée contradictoire».

«Malheureusement, peste l’avocat, le tribunal estime que le trouble à l’ordre public ne s’est pas encore dissipé, ce qui pose problème puisque nous sommes dans une dynamique de contestation. Nous plaidons la présomption d’innocence et quand on nous oppose un trouble qui serait consécutif à des actes qui seraient délictuels alors que la culpabilité n’est pas encore avérée, ceci pose toujours la limite de notre système judiciaire qui est basé sur des présomptions, sur des indices de culpabilités», dénonce-t-il.