Rentrée scolaire: La date pour le retour des enseignants fixée au…

Le ministère de l’Éducation nationale a officiellement annoncé que l’année scolaire 2025/2026 débutera le lundi 6 octobre 2025 à 8h pour les enseignants et le personnel administratif. Cette décision marque le coup d’envoi des préparatifs pédagogiques, permettant aux équipes éducatives de finaliser les plannings, d’organiser les emplois du temps et de préparer l’accueil des élèves. La date de la rentrée des élèves n’a pas encore été précisée.

Cependant, cette reprise pourrait être perturbée par la prolongation de la saison des pluies, prévue jusqu’en novembre selon les services météorologiques. Ces conditions climatiques risquent de compliquer l’accès à certaines écoles, particulièrement dans les zones sujettes aux inondations. Les autorités devront anticiper ces défis pour assurer une rentrée fluide, malgré les aléas météorologiques.