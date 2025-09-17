Rentrée scolaire 2025-2026 : Le ministre de l’Éducation nationale prend les choses en main

Hier, le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, a effectué une visite surprise au CEM HLM 4 C et à l’école élémentaire Ibrahima Diop ex Clémenceau pour évaluer les conditions de préparation de la rentrée scolaire 2025-2026. Les conclusions sont alarmantes.

Un état de délabrement avancé

Le CEM HLM 4 C, érigé en 1974, est dans un état de délabrement avancé. Les bâtiments sont fissurés, les eaux pluviales stagnent, les mauvaises odeurs envahissent les lieux et les herbes folles poussent partout. Le ministre a qualifié cet établissement de “dangereux pour un lieu d’apprentissage”.

Démolition et relogement temporaire

Face à cette situation, Moustapha Mamba Guirassy a annoncé la démolition de l’école et la mise en place d’un plan de relogement temporaire pour permettre aux élèves de poursuivre les cours dans des établissements plus sûrs dès la rentrée.

Des problèmes d’infrastructures scolaires

Le ministre a souligné que les problèmes constatés sont toujours liés aux infrastructures scolaires. “L’environnement ce n’est pas que les bâtiments, c’est aussi la sécurité, le climat social et le bien-être de l’enfant”, a-t-il déclaré.

Des constructions modernes de mauvaise qualité

Le ministre a également déploré la mauvaise qualité des constructions modernes comparées à celles de l’époque coloniale, plus durables.

L’école élémentaire Clémenceau

L’école élémentaire Clémenceau, également visitée, souffre de problèmes d’infrastructures similaires. Cependant, des travaux de réhabilitation ont déjà commencé grâce à une association caritative dénommée Domou Sénégal. Le ministre a salué l’implication de cette organisation dans les activités éducatives.

Insécurité autour des écoles

Le ministre a également dénoncé la situation d’insécurité grandissante autour de l’établissement scolaire. “On ne peut pas éduquer les enfants dans un tel climat. C’est inacceptable”, a-t-il déclaré. Il a promis une réponse rapide et ferme pour restaurer un cadre sécurisé et propice à l’apprentissage.

Une rencontre avec les Collectivités locales

Le ministre a annoncé qu’il allait initier une rencontre avec le ministère des Collectivités locales pour repenser l’occupation de l’espace scolaire et réguler l’environnement immédiat des écoles. La cantinisation des écoles sera également abordée pour restaurer un cadre sécurisé et propice à l’apprentissage.