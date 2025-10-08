Le G7, mouvement des syndicats les plus représentatifs du secteur de l’éducation annonce le lancement d’une campagne d’octobre rouge pour exiger le respect des accords et la revalorisation du statut des enseignants. Une conférence de presse est prévue le 10 octobre pour détailler leurs prochaines actions

Le lancement de la campagne « Octobre Rouge » est annoncé à partir du 8 octobre 2025. Ce mouvement vise à interpeller le gouvernement sur le non-respect des engagements pris lors du conseil interministériel du 3 octobre. Les syndicats exigent notamment la révision du statut des enseignants décisionnaires, la fin de la surimposition des rappels, la convocation du Comité de suivi des accords et le parachèvement de la Formation diplômante universelle (FDU) dans les écoles de formation du pays.

Le G7 dénonce une inertie persistante dans l’application des accords liés à l’habitat social, aux retraites et aux indemnités du personnel enseignant. En signe de protestation, les enseignants porteront un brassard rouge tout au long du mois d’octobre . Le collectif appelle les autorités à mettre l’école au cœur des priorités nationales, estimant que la stabilité du système éducatif passe par le respect intégral des engagements pris envers les acteurs du secteur.