À l’approche de la rentrée scolaire 2025-2026, le Conseil interministériel, réuni ce vendredi à la Primature sous la présidence du Ministre Secrétaire général du Gouvernement, Boubacar Camara, a validé un plan d’action massif de 32 mesures. L’objectif est de taille : garantir un démarrage sans accroc et insuffler un élan décisif à la refondation du système éducatif national.

​Bilan Positif et Fin des Chantiers en Souffrance

​Le gouvernement s’est d’abord appuyé sur un bilan d’exécution solide. Sur les 30 directives de l’année précédente (2024-2025), 25 ont été entièrement appliquées, soit un taux de réalisation de 83,34 %. Les cinq mesures restantes, désormais en ligne de mire, concernent notamment la finalisation des infrastructures universitaires, le renforcement du parc de transports scolaires, et l’accélération de la modernisation des daara.

​Sécurité, Décentralisation et Soutien aux Bases

​Les nouvelles mesures se concentrent d’abord sur la sécurisation des établissements et la qualité de l’environnement d’apprentissage. Des moyens seront déployés pour la réhabilitation des écoles touchées par les inondations et l’assurance d’un accès garanti à l’eau potable, à l’électricité et aux installations sanitaires.

​Sur le terrain, l’application d’un nouveau découpage des Inspections d’Académie (IA) et des Inspections de l’Éducation et de la Formation (IEF) marque un virage vers la territorialisation des politiques. Par ailleurs, les autorités maintiennent la ligne dure sur la sécurité, confirmant l’interdiction des téléphones portables en milieu scolaire, sauf pour des usages pédagogiques strictement encadrés.

​La Vague Numérique et l’Embauche Massive de Cadres

​L’effort financier et humain est concentré sur le qualitatif. Le supérieur verra l’embauche de 500 enseignants-chercheurs, complétée par l’arrivée de 200 formateurs vacataires dans la formation professionnelle. Le concours de recrutement des élèves-maîtres (CREM) 2025 est également inscrit à l’agenda.

​Le numérique éducatif prend une place centrale avec le lancement de la Stratégie nationale (2025-2029). Les chiffres parlent d’eux-mêmes : la formation de 105 000 enseignants aux outils numériques et à l’intelligence artificielle, le déploiement imminent de la plateforme Planète 3, et la distribution de 5 000 ordinateurs aux élèves des filières scientifiques.

Des Réformes Inclusives et Structurelles

​Côté social, le gouvernement affiche une volonté de décomplexification et d’équité. La suppression de l’examen d’entrée en sixième est effective dès cette année. Pour l’inclusion, la régularisation des élèves sans acte de naissance est programmée avant décembre 2025, de même que la ratification du Traité de Marrakech pour l’accès des élèves aveugles aux manuels scolaires.

​Sur le plan des projets phares, on note l’annonce de la construction de six Lycées nationaux d’excellence (LYNAQE), le lancement du Plan « Diomaye » en Casamance pour les infrastructures, et l’implication du secteur privé via l’organisation, d’ici mars 2026, d’un Symposium national sur l’enseignement privé.

​À moyen terme, les projections incluent la création d’un Institut national pour la qualité scolaire, la réforme des cantines scolaires pour favoriser la production locale, et la mise en place d’un Fonds national pour l’éducation. Les programmes seront enrichis par l’introduction de l’éducation civique, des langues nationales et des technologies émergentes.

​En insistant sur le renforcement du dialogue social et la participation du monde scolaire aux JOJ Dakar 2026, le gouvernement envoie un signal fort : la rentrée 2025-2026 ne sera pas une simple formalité, mais bien l’amorce d’une transformation profonde et durable du système éducatif.