Renforcement du partenariat franco-sénégalais : vers un séminaire intergouvernemental à Dakar d’ici la fin de l’année

L’Ambassade de France au Sénégal a célébré, ce lundi 14 juillet, la traditionnelle fête nationale à la résidence de l’ambassade. À cette occasion, l’ambassadrice Christine Fages est revenue sur les grands enjeux de la coopération bilatérale, les accords de partenariat en cours, ainsi que les défis communs entre le Sénégal et la France. Elle a notamment annoncé la tenue, d’ici la fin de l’année, d’un séminaire intergouvernemental à Dakar

Elle a souligné que le partenariat entre la France et le Sénégal se « réinvente, par l’action et par un dialogue politique constant et de haut niveau, incarné par la dernière rencontre entre le Président Bassirou Diomaye Faye et le Président Emmanuel Macron à Séville au début du mois, et par la visite du ministre délégué Thani Mohamed-Soilihi à Dakar en mars dernier.

« D’ici la fin de l’année, nos deux gouvernements devraient se rencontrer à Dakar au cours d’un séminaire intergouvernemental », a-t-elle annoncé. Selon elle, cette « rencontre aura pour but de définir au plus haut niveau, autour des premiers ministres des deux gouvernements, le contenu de ce partenariat bilatéral renouvelé, assumé et fondé sur nos intérêts stratégiques respectifs et aligné sur la Vision 2050 ».

Par ailleurs, elle a fait savoir qu’en prélude des Jeux Olympiques de la Jeunesse prévue en 2026, la France travaille avec le Sénégal dans un projet de partenariat qui va atteindre « les 100 millions d’euros, dont près de 85 millions d’euros spécifiquement dédiés à l’organisation des JOJ ».

« Ce partenariat porte notamment sur la réhabilitation et la construction d’infrastructures sportives, le renforcement des capacités de l’écosystème sportif sénégalais, et la préparation des athlètes sénégalais pour les compétitions internationales », a expliqué Mme Christine Fages.

21 846 visas de court séjour Schengen délivrés en 2024



D’après Mme Fages, le Sénégal est le 5ème pays le plus représenté dans la population étudiante en France. « Avec 200 000 Sénégalais qui vivent en France, et près de 30 000 Français qui vivent au Sénégal. Nous sommes très attachés à favoriser la circulation de tous ceux qui font vivre cette relation, que ce soit à titre professionnel, scolaire, familial ou dans le cadre du volontariat », a-t- elle indiqué.

Elle informe qu’ « en 2024, au-delà des 21 846 visas de court séjour Schengen délivrés par le consulat général, soit 38% de plus qu’en 2022, ce sont 2132 Sénégalaises et Sénégalais qui ont rejoint un membre de leur famille en France. Et 908 autorisations de travail ont été délivrées. La France est également riche de 17 000 jeunes sénégalais qui étudient en France, ce qui fait du Sénégal le 5ème pays le plus représenté dans la population étudiante du pays ».

D’après l’ambassadrice, le premier de ces défis, c’est bien entendu celui de la sécurité et de la préservation de l’ordre international. « Dans ce contexte, la France est un partenaire engagé qui respecte la souveraineté des partenaires, respecte le droit international, privilégie le dialogue, la coopération et le multilatéralisme pour la résolution des enjeux globaux », a indiqué la diplomate.

Pour elle, le deuxième défi, c’est bien sûr le défi climatique et environnemental. « Alors que l’on célébrera en décembre les 10 ans de l’accord Paris sur le climat. La force de notre partenariat sur ces sujets s’est encore incarnée lors de la Conférence des Nations Unies sur les océans qui s’est tenue à Nice au mois de juin. Et nous nous réjouissons de savoir que le Sénégal pourrait faire partie, à nos côtés, des 60 premiers pays à ratifier le traité sur la haute mer».

Le défi du numérique



« Il nous pose des questions politiques nouvelles, en matière de désinformation ou d’éthique de l’intelligence artificielle, que nous devons adresser collectivement. Dans ce cadre, le New Deal Technologique pour faire du Sénégal un hub technologique pour l’Afrique de l’Ouest, nous y croyons et nous y investissons. Avec le projet Sen Hub IA, ce sont 200 jeunes qui vont être certifiés en data science, 100 bourses de stage qui seront délivrées pour soutenir le développement de solutions au sein des entreprises sénégalaises et un fonds d’amorçage de 100 000 euros qui a été mis en place pour soutenir le développement des start-up sénégalaises dans le domaine de l’IA », a dit Mme Christine Fages .

Enfin, elle souligne que ce partenariat se traduit aussi par un engagement économique. « Au Sénégal, les 270 entreprises françaises représentent plus de 30 000 emplois formels, qui sont occupés à 90 % par des Sénégalais. Ce qui ait de la France en fonctions des années, un des deux premiers partenaires commerciaux du Sénégal avec 1,2 milliard d’euros ».

