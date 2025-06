Renégociation des marchés publics : plus de 150 milliards FCFA économisés, selon Ousmane Sonko

En marge d’une rencontre avec la communauté sénégalaise vivant en Côte d’Ivoire, le Premier ministre Ousmane Sonko a révélé que l’État du Sénégal a déjà engrangé plus de 150 milliards de francs CFA dans le cadre des renégociations de certains marchés publics attribués avant l’arrivée du nouveau régime. Ces contrats concernent principalement les constructions scolaires et hospitalières.

« Rien que dans les renégociations des marchés publics, l’État a déjà gagné plus de 150 milliards de francs CFA », a déclaré Ousmane Sonko, samedi 1er juin à Abidjan. Le chef du gouvernement a détaillé que ces économies permettraient par exemple de construire 2000 salles de classe, et que la situation était encore plus critique dans le secteur hospitalier.

Dénonçant les pratiques passées, il a martelé : « Les dépassements budgétaires et les surfacturations, c’est fini. Un grand travail d’assainissement de la gestion de nos finances est en cours ». Il a appelé les Sénégalais à faire preuve de patience et à faire confiance à l’action gouvernementale.

Dans le même esprit, le Premier ministre a insisté sur la nécessité de repenser la gestion des ressources naturelles, citant notamment le phosphate comme un levier important de développement. « Nous allons y arriver. Et tout cela va impacter l’emploi des jeunes pour un mieux-être de tous les Sénégalais », a-t-il assuré.

Évoquant l’exemple ivoirien, il a salué le développement économique opéré sous Alassane Ouattara : « Le Président Ouattara a réussi tout ça en 15 ans… Mais nous allons faire plus et dans des délais plus courts. Je vous le promets ».

Sur le plan fiscal, Ousmane Sonko a enfin souligné que les réformes en cours pourraient permettre d’éviter la dépendance à l’aide du FMI. « Avec les réformes fiscales allégées qui sont en cours, nous pouvons avoir des rentrées financières qui dépassent l’enveloppe de 250 milliards que le FMI nous octroie », a-t-il affirmé, appelant à une « conscience citoyenne » pour accompagner ces transformations.

Cette déclaration s’inscrivait dans le cadre de sa visite officielle en Côte d’Ivoire, où il a rencontré le président Ouattara et le Premier ministre Robert Beugré Mambé. Les deux pays ont convenu de relancer la Commission mixte sénégalo-ivoirienne pour renforcer leur coopération économique.