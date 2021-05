Face aux impacts de la pandémie de Covid-19, les pays du G20 ont injecté plus de 20 000 milliards de dollars dans leurs économies en guise de réponse, en utilisant des leviers budgétaires et monétaires. Pendant ce temps, l’Afrique est à la traîne, parce que non seulement elle a des ressources budgétaires limitées, mais elle ne dispose pas d’instrument monétaire. C’est pour cette raison justement que le continent attend beaucoup du sommet qui se tient demain 18 mai en France pour la relance de l’économie africaine.