Après l’Université du Sénégal oriental, le Président de la République et sa délégation ont fait cap à la gare ferroviaire pour constater de visu les travaux de réhabilitation de la gare où est construit le terminal à conteneurs mais aussi de la ligne ferroviaire.

Sur place, Bassirou Diomaye Faye a exprimé sa satisfaction face à l’évolution des travaux de réhabilitation de la ligne ferroviaire Dakar-Tambacounda, un projet stratégique visant à moderniser le transport ferroviaire national.

Selon le Chef de l’État, ces travaux avancent conformément au calendrier prévu, renforçant l’efficacité et la sécurité du réseau ferroviaire, tout en contribuant au développement économique des régions desservies.