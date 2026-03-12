Réforme de l’article 319 : « Pape Cheikh Diallo et Cie ne sont pas concernés », selon le ministre Bamba Cissé

Le débat autour de la modification de l’article 319 du Code pénal a pris une tournure particulièrement pédagogique à l’Assemblée nationale. Face aux interrogations et aux interprétations parfois approximatives qui agitent l’espace public, le ministre de l’Intérieur, Bamba Cissé, a tenu à remettre les pendules à l’heure sur deux points essentiels : la rétroactivité de la loi pénale et la nature juridique de l’infraction dite « acte contre nature ».

D’emblée, le ministre a été catégorique sur la question de la rétroactivité, principe fondamental du droit pénal. Devant les députés de l’Assemblée nationale du Sénégal, il a rappelé que la réforme en discussion ne saurait concerner des faits antérieurs à son adoption et à sa promulgation.

Pour illustrer son propos, il a évoqué un cas très commenté dans l’opinion publique, celui de l’animateur Pape Cheikh Diallo. « Cette loi ne s’appliquera pas à Pape Cheikh Diallo et cie. La loi pénale ne rétroagit pas. Ceux qui seront concernés sont ceux qui commettent ces actes après le vote et la promulgation de la loi », a-t-il déclaré devant les parlementaires.

Au-delà de la rétroactivité, le ministre s’est également attardé sur un autre point qui nourrit la controverse : la différence entre la qualification d’une infraction et la sévérité de la peine. Selon Bamba Cissé, une partie du débat public repose sur une confusion technique. « La criminalisation n’est pas qu’une question de peine. Un délit peut parfois être plus sévèrement puni qu’un crime », a-t-il expliqué.

Pour appuyer son raisonnement, il a évoqué la marge d’appréciation dont disposent parfois les juridictions pénales. « Quelqu’un peut commettre un meurtre et être condamné à cinq ans de prison », a-t-il illustré, soulignant que la qualification juridique d’une infraction ne détermine pas automatiquement la lourdeur de la sanction.

Dans le cas spécifique de « l’acte contre nature », le ministre estime que la législation actuelle prévoit déjà un dispositif particulièrement strict. « Aujourd’hui, l’acte contre nature est un délit, mais la peine est criminelle. On parle de 5 à 10 ans. C’est verrouillé : on ne peut pas descendre en dessous de cinq ans, et le juge peut aller jusqu’à dix ans », a-t-il détaillé.

Pour lui, maintenir cette infraction dans la catégorie des délits tout en conservant des peines lourdes constitue un choix stratégique. « Le débat sur la criminalisation est souvent une incompréhension. C’est une stratégie très intelligente », a-t-il affirmé.

Autre argument avancé par le ministre : les conséquences pratiques d’une criminalisation systématique sur le fonctionnement de la justice. La procédure criminelle étant plus complexe et plus longue, elle pourrait aggraver les difficultés déjà rencontrées par les juridictions et les établissements pénitentiaires. « La matière criminelle est à l’origine d’une grande partie du surpeuplement des prisons », a expliqué Bamba Cissé.

Pour étayer ses propos, il a brandi des statistiques préoccupantes concernant les infractions sexuelles. Selon les chiffres avancés par le ministre, 506 cas de viol et d’attentat à la pudeur ont été recensés en 2021, contre 623 en 2023, révélant une progression malgré la criminalisation de ces faits.

Plus inquiétant encore, la justice sénégalaise ferait face à un volume croissant de dossiers en attente. Le ministre a indiqué qu’en 2026, plus de 800 affaires de viol seraient actuellement en instance de jugement, un indicateur révélateur de la pression qui pèse sur l’appareil judiciaire.