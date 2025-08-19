Redynamiser l’axe diplomatique Dakar–Rabat : un impératif stratégique pour le Sénégal et le Maroc (Par Magued Wade)

Depuis son accession au pouvoir , notre diplomatie s’est illustrée en renforçant les axes avec les États voisins (Mali, Guinée, Guinée -Bissau et Mauritanie ), ceux de la sous -région, Burkina , Niger, Côte- d’ivoire. Toutefois le royaume Chérifien n’a pas encore reçu la visite du Président de la République.

Il est de tradition que les plus hautes autorités de nos deux Etats se rencontrent:

Abdoulaye Wade en Mai 2000, Macky Sall Juillet 2013. Le roi Mohammed 6 a séjourné dans notre pays en février 2023, dans le cadre d’une visite d’amitié et de travail.

Nos relations avec le Maroc sont séculaires, caractérisées par notre appartenance commune à la Tidjianya, le métissage de nos peuples ,ainsi que leur profonde amitié. La parfaite illustration de ces relations particulières et privilégiées est sans aucun doute , l’érection de la Grande Mosquée de Dakar, dont le concepteur n’est autre que le Roi Mohamed 5 aïeul de l’actuel souverain Mohamed 6.

Ce pays accueille nombre de nos étudiants et l’Académie militaire royale a formé certains de nos officiers supérieurs. La prestigieuse faculté de médecine de l’Ucad est le lieu par excellence de formation des étudiants marocains.

Selon les dernières statistiques de Mars 2025 , la communauté sénégalaise qui y est établie, est estimé à 200.000. le Maroc a montré des taux de croissance supérieurs à la moyenne mondiale s’appuyant sur des secteurs clés comme L’automobile, l’aéronautique, les énergies renouvelables, la construction, le tourisme, les mines et métaux, les télécommunications. Le Maroc a misé sur la diversification de son économie, s’appuyant sur ses liens avec l’UE et sa position d’interface avec l’Afrique.

Le Maroc se positionne comme un hub économique, et a le potentiel de devenir une puissance économique majeure. Dans notre pays , la présence marocaine n’est plus à démontré dans les assurances, la banque, l’immobilier, les infrastructures. Pour tous ces éléments précités , l’Axe diplomatique Dakar- Rabat doit être redynamisé et renforcé par nos nouvelles autorités.

En espérant que les relations entre le souverain Chérifien et l’ancien président Macky Sall, et l’établissement de ce dernier à Marrakech depuis qu’il a quitté le pouvoir n’ont pas jeté un froid sur les relations sénégalo – marocaines.

La dernière visite en Décembre 2024 de Mme Yassine Fall ministre des Affaires étrangères laisse augurer la rencontre de la commission mixte Sénégal- Maroc en 2025.

Nous espérons qu’au sortir de cette commission une rencontre au sommet des chefs d’Etat, impulsera une nouvelle dimension à notre coopération avec le Maroc, partenaire stratégique.

Mr Wade Magued Doyen