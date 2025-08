Redresser le Sénégal : Les grandes lignes du plan économique d’Ousmane Sonko

Depuis sa nomination au poste de Premier ministre, Ousmane Sonko n’a cessé de marteler une priorité : redresser le Sénégal sur des bases saines, souveraines et équitables. Son plan, dévoilé fin juillet 2025, s’inscrit dans une logique de rupture avec les anciennes pratiques. Voici les grands axes de ce plan ambitieux de redressement économique et social:

Assainir l’État par l’audit et la transparence

Le gouvernement annonce un audit général de l’administration, des entreprises publiques, et de la gestion des ressources naturelles. Objectif : situer les responsabilités, récupérer les deniers publics dilapidés, et restaurer la confiance entre les citoyens et l’État.

Une lutte frontale contre la corruption

La création d’un Parquet national financier indépendant marque une volonté claire de rompre avec l’impunité. L’OFNAC et la Cour des Comptes verront leurs pouvoirs renforcés, et des sanctions exemplaires sont promises contre les auteurs de malversations.

Reprendre le contrôle des secteurs stratégiques

Sonko veut renégocier les contrats pétroliers, gaziers et miniers signés dans des conditions jugées léonines. L’objectif est de garantir que les ressources nationales profitent d’abord aux Sénégalais.

Réforme fiscale et soutien aux PME

Le plan prévoit un élargissement de l’assiette fiscale, une lutte accrue contre l’évasion fiscale, mais aussi un accompagnement fiscal pour les petites entreprises. Le gouvernement souhaite ainsi stimuler la production nationale et l’auto-emploi.

Consommer local, produire sénégalais

Le développement du “Made in Senegal” est au cœur de la stratégie. L’État s’engage à favoriser la transformation locale des produits agricoles et à soutenir les unités de production locales. Le patriotisme économique devient un levier de souveraineté.

Emplois, chantiers et entrepreneuriat

Par la relance des grands travaux publics, notamment en zones rurales, le gouvernement entend créer des milliers d’emplois directs et indirects. Des dispositifs de financement et de formation ciblés visent également les jeunes entrepreneurs.

Réduction du train de vie de l’État

Ousmane Sonko annonce une réduction drastique des dépenses publiques inutiles : rationalisation des agences, réduction du parc automobile, fin des privilèges excessifs. L’État doit, selon lui, donner l’exemple.

Repenser les relations internationales

Favorable à une diversification des partenariats, Sonko veut réduire la dépendance du Sénégal aux institutions financières internationales comme le FMI. Il prône des relations plus équilibrées avec les puissances étrangères, dans le respect de la souveraineté sénégalaise.

Ce plan de redressement marque une rupture assumée avec les politiques économiques antérieures. Reste à voir si, face aux défis internes et aux résistances, le gouvernement saura transformer cette ambition en résultats concrets.