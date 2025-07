Redressement économique : Le gouvernement prépare un plan ambitieux après les constats alarmants de la cour des comptes

Le Premier ministre Ousmane Sonko a présenté, en Conseil des ministres, les grandes lignes du plan gouvernemental de redressement économique du Sénégal. Cette annonce intervient dans un contexte marqué par les révélations préoccupantes du dernier rapport d’audit des finances publiques publié par la Cour des comptes.

Face à ces constats jugés alarmants, le chef du gouvernement a souligné l’urgence de restaurer la confiance, de rationaliser la dépense publique et de remettre l’économie nationale sur des bases solides. Il a ainsi informé le Conseil qu’un plan global de redressement économique a été élaboré et sera soumis au public ainsi qu’aux partenaires techniques et financiers dans les prochains jours.

Un agenda de communication est en cours de finalisation pour permettre une large diffusion des orientations retenues, des réformes envisagées et des priorités d’action du gouvernement. Ce plan devrait intégrer des mesures de gouvernance budgétaire, d’assainissement des finances publiques, de relance de l’investissement productif et de promotion de l’emploi.

Le gouvernement affiche ainsi sa volonté de rompre avec les pratiques ayant conduit aux déséquilibres actuels et de poser les jalons d’un nouveau départ économique plus juste, plus transparent et plus durable.

