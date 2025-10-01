Recrutement : La surprenante réponse de Guy Marius Sagna aux demandeurs d’emploi

Si vous avez besoin de vous faire recruter quelque part, ne comptez surtout pas sur Guy Marius Sagna. Dans un poste sur Facebook, Guy Marius Sagna dit recevoir des sollicitations pour des recrutements. Mais sa réponse est ferme et c’est non.

« Mon rôle de député, tel que je l’entends, n’est pas de demander à un ministre ou à un directeur général de recruter tel sénégalais. Mon rôle de député est de me battre pour que tous les recrutements soient transparents et que tous les sénégalais aient les mêmes chances lors des recrutements », déclare-t-il.

Guy Marius Sagna promet de ne jamais solliciter une autorité pour un recrutement. La raison est simple, à l’entendre : il s’est battu pour mettre un terme à ce type de gouvernance, il ne va donc pas le perpétrer ce « système néocolonial, clientéliste, antidémocratique et parasitaire ». Guy espère un Sénégal ou le seul critère de recrutement sera le mérite.

« Le meilleur cadeau que nous pouvons donner aux sénégalais et au Sénégal c’est un pays où nos enfants et nos petits enfants sont traités sans tenir compte de leur nom de famille, de leur appartenance religieuse, confrérique, ethnique ou politique ».