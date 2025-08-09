“Le recrutement de 500 enseignants-chercheurs contribuera à la préservation de la santé du personnel enseignant” (Abdourahmane Diouf)

Le Syndicat autonome de l’enseignement supérieur (SAES) a tenu son 15e Congrès ce vendredi 8 août à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. La cérémonie d’ouverture, présidée par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Dr Abdourahmane Diouf, a permis de passer en revue plusieurs acquis et défis du secteur.

«Pourquoi les enseignants-chercheurs sont-ils malades ? Parce qu’ils sont stressés, parce qu’ils cumulent les charges de travail. Nous espérons qu’avec ce recrutement massif, ils auront un peu plus de temps libre à consacrer à la recherche, mais aussi à leur bien-être », a déclaré le ministre de l’Enseignement supérieur, Dr Abdourahmane Diouf à l’ouverture du 15e congrès du Syndicat Autonome des Enseignants du Supérieur (SAES).

Il est, ainsi, d’avis que le recrutement de 500 enseignants-chercheurs annoncé par le gouvernement pour la prochaine rentrée universitaire contribuera à la préservation de la santé du personnel enseignant. Une déclaration qui est relativement en phase avec le thème de ce congrès: «La santé des enseignants-chercheurs au prisme des conditions de travail dans les universités».

Dr Abdourahmane Diouf a, par ailleurs, assuré que le Comité d’Appui au Pilotage de l’Agenda national de Transformation de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (CAP-ANTESRI), dirigé par le Pr Babacar Diop, constitue une solution systémique aux difficultés que traverse le système universitaire sénégalais. Ce comité vise une réforme en profondeur de l’enseignement supérieur.

«La quasi-totalité des universités auront terminé leur année académique», selon le ministre Abdourahmane Diouf

Le ministre n’a pas manqué de souligner la stabilité retrouvée dans le secteur, selon lui, grâce aux efforts conjoints des différents acteurs. «Cette année, d’après les rapports que j’ai reçus, à quelques exceptions près, en décembre 2025, la quasi-totalité des universités auront terminé leur année académique », s’est-il réjoui. Et d’embrayer : «C’est la victoire de l’écosystème de l’enseignement supérieur, qui a su s’ajuster pour éviter de perdre les fameux 40 milliards par an que nous perdions depuis une décennie».

Dr Abdourahmane Diouf a tenu à féliciter tout particulièrement le SAES pour son engagement constant avant de s’engager : «je serai toujours transparent avec vous. Je l’ai été depuis le début». Toutefois, il a rappelé que le gouvernement fait face à des contraintes budgétaires qui ne permettent pas de satisfaire toutes les revendications.

Le secrétaire général du SAES, David Célestin Faye, est revenu sur plusieurs avancées sociales obtenues ces dernières années. Il a notamment cité entre autres, «l’augmentation des salaires, l’indemnité de logement, la revalorisation progressive de la prime académique spéciale pour corriger les écarts verticaux, l’augmentation et la mensualisation de la prime de recherche, ainsi que la réversion de l’allocation spéciale de retraite aux ayants droit».

Il a, également, rappelé l’engagement du SAES dans la construction d’infrastructures universitaires, en partenariat avec l’État : « On peut noter la réfection de la salle de sport et du siège national du SAES, situé au camp Jérémy».

Célestin Faye dénonce les retards dans la livraison des infrastructures universitaires

Le Secrétaire général du SAES a tenu à remercier le président de la République pour sa décision relative au recrutement de 500 enseignants-chercheurs.

Parmi les défis à relever, il a évoqué la question du foncier. À ce sujet, il a rappelé que le président de la République a pris l’engagement de mettre à la disposition des enseignants des terrains à usage d’habitation.

Concernant les infrastructures pédagogiques et sociales, le syndicaliste a dénoncé les retards dans la livraison de certains blocs scientifiques et pédagogiques entamés depuis 2015, qui ne sont toujours pas achevés ni équipés.

L.Tine a aussi pointé le retard inexplicable du projet des 100 laboratoires, malgré une cérémonie officielle de remise partielle de matériel.

Enfin, le SAES a exprimé son indignation face au non-versement des pensions de retraite à certains collègues étrangers ayant servi dans les universités sénégalaises et ayant pourtant cotisé. «Nous ne pouvons pas l’accepter», a martelé le secrétaire général.