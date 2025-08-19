Recrudescence des cas de noyade au Sénégal : 56 morts enregistrés entre juillet et août

Les chiffres fournis soulignent la gravité de la situation : « Nous avions 43 décès en juillet et 13 décès déjà pour ce mois d’août. » Ces noyades se produisent principalement sur les plages de Dakar et de sa banlieue, où l’affluence est massive en raison des vacances scolaires et des fortes chaleurs. Mais le phénomène n’est pas isolé : depuis janvier 2025, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP) a recensé 106 victimes au total, dont 73 décès, marquant une hausse de 28 morts par rapport au premier semestre 2024. Le mois de juillet a été particulièrement meurtrier, avec 34 victimes signalées par la BNSP, dont 16 décès.

Les victimes sont souvent jeunes – avec une moyenne d’âge de 16 ans – et une féminisation du phénomène est observée, passant de zéro femme touchée au premier semestre 2024 à neuf en 2025. Des incidents récents illustrent cette tragédie : le 17 août, le frère du footballeur Moussa Ndiaye s’est noyé à Guédiawaye, tandis que deux enfants ont perdu la vie par noyade plus tôt dans le mois.

L’Association des maîtres-nageurs, via son président Ibrahima Sall, plaide pour un renforcement des dispositifs de prévention et de secours. Les bénévoles appellent les autorités à fournir du matériel et à mieux appliquer les interdictions de baignade, tout en soulignant la nécessité d’une éducation à la natation dès l’école.

Les autorités locales et nationales sont interpellées : sans investissements dans la surveillance, l’éducation et les infrastructures, les plages sénégalaises risquent de rester des « plages meurtrières ». La population est appelée à la prudence, en évitant les zones interdites et en respectant les consignes de sécurité.