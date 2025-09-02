Recouvrement et Finances : 4,5 milliards FCFA recouvré par la SNR depuis juin 2024

La Société nationale de recouvrement (SNR) a réussi à recouvrer un total de 4,5 milliards de FCFA depuis juin 2024, témoignant de sa « bonne santé financière », malgré un lourd passif hérité des banques publiques dissoutes, a déclaré son directeur général, Babacar Ndiaye repris par l’APS.

Lors d’une visite à Tivaouane lundi, en prévision du Gamou prévu jeudi, Babacar Ndiaye a été accueilli par Serigne Mbaye Sy Abdou, représentant du khalife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, qui a formulé des prières pour le Sénégal et pour la réussite de la mission de Ndiaye à la tête de la SNR.

Créée en 1991, la SNR avait pour mission initiale de récupérer les créances des banques publiques dissoutes. Cependant, l’institution a hérité de déficits considérables de ces banques, estimés à environ 86 milliards de FCFA, ce qui a compliqué ses débuts. Néanmoins, Babacar Ndiaye a insisté sur le fait que ce passif ne doit pas être confondu avec la gestion actuelle de la SNR, qui fonctionne de manière autonome et ne reçoit aucun soutien financier de l’État. Il a ajouté que la SNR contribue même au budget national, avec près de trois milliards de FCFA versés au Trésor public.

Depuis la prise de fonction de Babacar Ndiaye, la SNR a réussi à recouvrer un total de 4,5 milliards de FCFA, ce qui confirme que l’institution est en bonne santé financière. Le processus de réduction du passif est en cours, et les résultats seront communiqués aux autorités de tutelle. Il a précisé que la SNR joue un rôle clé dans la mobilisation des ressources publiques, aux côtés de la Direction générale des impôts et domaines et des Douanes.

Concernant l’avenir de la SNR, M. Ndiaye a révélé qu’un projet de modification de la loi fondatrice de l’institution est en cours d’examen. Si la réforme est adoptée par l’Assemblée nationale, elle permettrait à la SNR d’élargir ses compétences au recouvrement des créances privées, offrant ainsi la possibilité de collaborer avec les banques commerciales et de renforcer l’impact de la SNR dans la mobilisation des ressources financières.

L’objectif immédiat de la SNR reste d’améliorer ses capacités de recouvrement pour soutenir le financement des politiques publiques de l’État, contribuant ainsi à la soutenabilité financière du pays, en accord avec l’Agenda Sénégal 2050.