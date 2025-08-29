Recours contre l’élection de Abdoulaye Fall à la FSF: Le verdict est tombé pour Mady Touré

Réunie, mercredi 27 août 2025, la Commission de Recours en Matière Électorale de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a rendu son verdict après avoir été saisie par Mady Touré, candidat malheureux à la présidence de la Fédération sénégalaise de football (FSF).

À l’issue de cette rencontre, la Commission de Recours en Matière Électorale de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a déclaré irrecevable le recours de Mady TOURÉ, contestant l’élection du 2 août dernier.

M. TOURÉ demandait l’annulation du scrutin, la sanction de membres de la fédération soupçonnés de corruption et l’organisation de nouvelles élections. Il avait produit enregistrements audio, vidéo et actes extra-judiciaires.

Après examen, la commission a jugé que sa compétence se limite aux contestations liées à l’inscription des candidats sur les listes électorales. Et de préciser que les irrégularités alléguées dans le déroulement du vote et le dépouillement ne relevaient donc pas de son champ d’action.

Conclusion : le recours introduit par Mady TOURÉ par ailleurs président de Génération FOOT, a été déclaré irrecevable et les résultats de l’élection du 2 août 2025 demeurent définitifs.