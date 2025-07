Rebeuss: Découvrez la nouvelle vie et le numéro de la chambre de Kocc Barma

De la lumière des réseaux sociaux aux ténèbres d’une cellule surchauffée, la chute d’Elhadj Babacar Dioum, alias Kocc Barma, est aussi brutale que retentissante. Celui qui s’était forgé une sulfureuse réputation sur internet, à travers la diffusion de contenus à caractère sexuel et la pratique du chantage numérique, vit désormais une tout autre réalité derrière les murs de la prison de Rebeuss.

Selon des sources pénitentiaires concordantes citées par Dakarposte, à peine écroué, l’homme a été affecté à la chambre 1 de l’établissement pénitentiaire dakarois. Une cellule connue pour héberger les détenus âgés, loin des conditions de détention dorées auxquelles Kocc Barma semblait habitué. Fini les chambres climatisées, les écrans tactiles et les fauteuils confortables : la cellule où il séjourne est décrite comme surchargée, insalubre et soumise à une chaleur étouffante, aggravée par l’exiguïté des lieux et le manque de ventilation.

La symbolique est forte. Celui qui pendant des années s’est présenté comme un intouchable du web, brisant des vies à coups de vidéos intimes volées ou diffusées sans consentement, se retrouve aujourd’hui privé de liberté, dans un espace clos, loin de la lumière des projecteurs et des réseaux.

Son incarcération fait suite à une série d’enquêtes approfondies menées par les services spécialisés, après des plaintes récurrentes d’anonymes et de personnalités publiques victimes de ses agissements. L’affaire a pris une tournure judiciaire majeure avec l’implication du juge du premier cabinet d’instruction, communément appelé Doyen des juges, qui a procédé à son inculpation pour une longue liste de chefs d’accusation.

Aujourd’hui, la réalité judiciaire s’impose à lui dans toute sa rigueur. Selon des témoignages recueillis dans l’entourage carcéral, l’homme aurait été surpris par la rudesse des conditions à Rebeuss. Loin d’une incarcération de façade ou de faveur, il vit désormais dans une promiscuité difficile à supporter, avec un quotidien rythmé par les contraintes de la détention : ration alimentaire standard, hygiène minimale, absence de traitement de faveur.