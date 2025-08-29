Rebeuss: Le bâtonnier crée la surprise en rendant visite à…

Le nouveau bâtonnier, Me Aly Fall, s’est rendu ce jeudi à la prison de Rebeuss pour rendre visite à Badara Gadiaga, incarcéré depuis quelques semaines. Arrêté par la Division spéciale de la cybersécurité (DSC) pour « diffusion de fausses nouvelles » et « offense au président de la République », le chroniqueur fait l’objet d’un vif débat.

Son arrestation a suscité de fortes réactions au Sénégal, notamment de l’opposition et d’organisations de défense des droits humains, qui y voient une atteinte à la liberté d’expression.

Selon Le Quotidien, cette visite du Bâtonnier s’inscrit dans une démarche de solidarité, de compassion et de soutien moral à l’endroit de Badara Gadiaga.