La réaction de Mourinho après son limogeage : « J’ai un futur sans Manchester United »

Jose Mourinho a accordé ses premiers mots à la presse anglaise suite à son départ de Manchester United hier. Le Portugais ne veut pas polémiquer sur la fin de son aventure mancunienne et réclame juste un peu de tranquillité.

Jose Mourinho a retrouvé sa famille à Londres… et aussi les journalistes londoniens, dont ceux de Sky Sports, qui l’ont abordé en pleine rue pour recueillir sa première réaction depuis son départ de Manchester United.

« Je n’ai pas changé. Je vais faire la même chose qu’après avoir quitté Chelsea par exemple. Je vais gardé les bons souvenirs et je ne parlerai pas de ce qu’il s’est passé au club, des mauvaises choses. Cela ne me ressemble pas. C’est fini maintenant. Manchester United a un avenir sans moi et moi j’ai un avenir sans Manchester United », a confié le Portugais.