RCA : un soldat sénégalais tué et sept blessés dans un accident lors d’une patrouille

Un militaire sénégalais du 4ᵉ détachement d’intervention rapide engagé au sein de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en République centrafricaine (SENQRF4/MUNISCA) a perdu la vie et sept autres ont été blessés, dont cinq grièvement, à la suite d’un accident survenu vendredi 16 janvier 2026.

Selon un communiqué de la Direction de l’information et des relations publiques des armées, l’accident a impliqué un véhicule du détachement sénégalais lors d’une patrouille de liaison, à hauteur du village de Yenga, situé à 22 kilomètres de Bouar, dans le nord-ouest de la République centrafricaine.

Déployé depuis le 31 mai 2025, le détachement SENQRF4/MUNISCA compte un effectif de 180 militaires. Il opère en qualité de force de réaction rapide, aux côtés des forces locales, dans le cadre des opérations de protection des populations civiles.