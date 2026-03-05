Rationalisation du secteur parapublic : 19 agences supprimées pour 55 milliards FCFA d’économies

Le Premier Ministre, Ousmane Sonko a présenté sa communication sur la rationalisation du secteur parapublic, affirmant que cette démarche vise à « renforcer la transparence dans la conduite et la gestion des affaires publiques ».

Il a rappelé la mise en place d’un Groupe de travail ayant analysé les entités concernées et proposé la suppression de dix-neuf (19) entités, représentant des dotations budgétaires de 28,051 milliards FCFA et une masse salariale annuelle de 9,227 milliards FCFA pour 982 agents. Dix (10) entités devraient être repositionnées pour améliorer l’efficacité de leurs missions.

Le Premier Ministre a précisé que « l’opération se traduirait par une optimisation de l’organisation du secteur parapublic et une économie budgétaire nette cumulée estimée à au moins 55 milliards FCFA sur les trois prochaines années ».

Il a insisté sur la nécessité d’« améliorer la gouvernance du secteur parapublic, en maîtrisant les salaires et les effectifs, harmonisant les grilles de rémunération et renforçant le contrôle et l’évaluation ».