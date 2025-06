Rapports truqués : la patronne de la société TFG arrêtée

Accusée de faux et usage de faux, Peinda Sow, directrice de la société Tout Faire Géotechnique (TFG), est placée en garde à vue depuis le 3 juin 2025.

L’entreprise qu’elle dirige est au cœur d’un vaste scandale de falsification de documents techniques, compromettant potentiellement la sécurité de nombreuses infrastructures au Sénégal, rapporte L’Observateur dans son édition de ce mardi 10 juin.

Selon l’enquête de la Section de recherches (SR) de Dakar, TFG aurait mis en place un système de falsification systématique de rapports géotechniques, d’analyses de laboratoire et de résultats de sondages. Ces documents, censés garantir la fiabilité des chantiers, auraient été manipulés pour dissimuler des insuffisances techniques et maintenir une image de performance, explique le quotidien du Groupe futurs médias (Gfm).

« Fraudes et surfacturations à Kolda »

À Kolda, un chantier réalisé pour la Société sénégalaise de voirie et des travaux publics (SVTP) a mis en lumière une falsification manifeste : une profondeur de sonde de 15 mètres était indiquée, alors que les relevés de terrain ne permettaient pas de dépasser 13,50 mètres, détaille la même source.

Dans un autre projet, toujours à Kolda et cette fois pour l’entreprise BDTP, L’Observateur révèle que des sondages facturés à 1,80 mètre n’avaient en réalité atteint que 1,50 mètre. Une manipulation destinée à surfacturer les prestations, sur la base de données falsifiées.

« Usurpation d’identité et falsifications aggravées »

Plus grave encore, plusieurs rapports de formulation de béton, mortier et agglos destinés à des entreprises chinoises comme Shanxi Cig et Sinohydro ont été transmis sans aucune analyse réelle. Ces documents étaient signés au nom de techniciens… à leur insu.

Selon les enquêteurs, Peinda Sow aurait ordonné personnellement la falsification de ces rapports. Des techniciens ayant refusé de coopérer auraient été remplacés par des collaborateurs jugés plus « malléables ».