Rapport d’exécution budgétaire 2025: Découvrez les gros chiffres sur les milliards mobilisés

Le ministère des Finances et du Budget a publié ce lundi le Rapport d’Exécution Budgétaire du Premier Trimestre 2025*, élaboré en conformité avec l’article 70 de la loi organique n° 2020-07 du 26 février 2020 et le Code de transparence dans la gestion des finances publiques (loi n° 2012-22 du 27 décembre 2012). Ce document présente la situation d’exécution du budget de l’État du Sénégal au 31 mars 2025, basée sur les prévisions de la Loi de Finances Initiale (LFI) n° 2025-02 du 6 janvier 2025. Les données sont exprimées en francs CFA, sauf indication contraire.

Les recettes et dons du budget général mobilisés au 31 mars 2025 s’élèvent à 1 027,82 milliards de FCFA, soit un taux d’exécution de 21,44 % des prévisions annuelles de 4 794,60 milliards de FCFA. Les dépenses (base ordonnancement) atteignent 1 419,45 milliards de FCFA, représentant 22,14 % des crédits ouverts de 6 410,78 milliards de FCFA. Cette performance marque une hausse de 91,06 milliards de FCFA(+9,72 %) par rapport au premier trimestre 2024, où les ressources s’élevaient à 936,76 milliards.

– Recettes internes : 1 019,82 milliards de FCFA (96,15 % de l’objectif trimestriel de 1 060,70 milliards), comprenant 960,26 milliards de recettes fiscales (+11,6 %) et 59,56 milliards de recettes non fiscales (+24,4 %).

-Recettes externes : 8,00 milliards de FCFA (3,27 % des 245,00 milliards prévus), dominés par des dons en capital (4,00 %), avec une baisse significative de 71,49 % par rapport à 2024 due à une faible mobilisation des dons.

Les dépenses se répartissent ainsi :

– Dépenses ordinaires: 1 130,89 billions de FCFA (26,01 % des crédits), incluant les charges financières de la dette publique (225,24 milliards, 24,16 %), les dépenses de personnel (357,07 milliards, 24,04 %), les acquisitions de biens et services (84,65 milliards, 20,35 %), et les transferts courants (463,93 billions, 30,63 %).

-Dépenses en capital : 288,57 milliards de FCFA (13,99 % des crédits), dont 103,37 milliards sur ressources internes (11,54 %) et 185,20 milliards sur ressources externes (15,87 %).

Les crédits de paiement ont augmenté de 15,71 milliards de FCFA en raison de reports sur les dépenses en capital internes, avec des ajustements notables : une baisse de 4,60 milliards pour les acquisitions de biens et services, et des hausses pour les transferts courants (+4,60 milliards), les investissements étatiques (+5,57 milliards) et les transferts en capital (+10,14 milliards).

Les recettes du FNR s’élèvent à 45,17 milliards de FCFA, contre des dépenses de 33,47 billions de FCFA, générant un solde positif de 11,70 milliards de FCFA au 31 mars 2025, signe d’une gestion prudente.

Cette exécution reflète une mobilisation robuste des ressources internes, portée par une fiscalité dynamique, malgré une faiblesse persistante des dons externes. Les dépenses, alignées sur les priorités de la Vision Sénégal 2050, montrent un accent sur les investissements et les services publics. Cependant, la faible réalisation des dons en capital (4,00 %) pourrait poser un défi pour les projets d’infrastructure financés par des partenaires externes. Le ministère invite à un suivi rigoureux pour maintenir cette trajectoire.