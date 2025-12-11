Rapport de l’IGE: Un juriste révèle ce qui attend Mimi Touré au pool judiciaire financier

D’après des informations relayées sur la page Facebook de la 7TV, l’Agent judiciaire de l’État (AJE) a transmis au Pool judiciaire financier (PJF) le rapport de l’Inspection générale d’État (IGE) qui incriminerait Mimi Touré pour sa gestion du Conseil économique, social et environnemental (CESE). Cette action devrait ouvrir la voie à des poursuites contre l’ancienne Premier ministre.

C’est l’avis du juriste Mouhamadou Bâ. «Lorsque le parquet est saisi, il ne peut que poursuivre, prévient le professeur agrégé des facultés de Droit dans un entretien paru ce jeudi dans L’Observateur. Cela veut dire ouvrir une enquête préliminaire ; c’est faire des auditions, c’est faire tous les actes de procédure qu’il faut pour réunir un certain nombre d’indices.»

Et lorsque les premiers éléments sont rassemblés, poursuit Pr Bâ, le dossier est confié à un juge d’instruction, «qui continue l’enquête».

Le rapport de l’IGE qui viserait Mimi Touré a été évoqué par le Premier ministre, Ousmane Sonko, lors de son passage à l’Assemblée nationale, vendredi dernier, pour une séance de Questions d’actualité. Le chef du gouvernement avait signalé que le document remonte à 2023, l’époque où Macky Sall était au pouvoir, et qu’il l’a fait remettre à la justice au nom de la continuité de l’État.

«Je ne sais pas qui est coupable ou non. Mais si je reçois un rapport et qu’un tel montant a été pris sans passer dans les circuits normaux, mon obligation est de transmettre, c’est ce que j’ai fait», justifie Sonko. Une façon de répliquer à ceux qui le soupçonnent de viser Mimi Touré uniquement pour sa proximité avec le Président Diomaye Faye avec qui les rapports sont devenus ces derniers froids.