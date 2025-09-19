Rapport CENTIF : Le fils de Amadou placé en garde à vue à la DIC

Un nouveau rebondissement dans le dossier déclenché par le rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF). Selon les informations de Seneweb, Ibrahima Ba, fils de l’ancien Premier ministre Amadou Ba, a été placé en garde à vue à la Division des investigations criminelles (DIC). Il a été arrêté dans le cadre de la délégation judiciaire ordonnée dans l’affaire impliquant Amadou Sall, fils de l’ancien président Macky Sall, et le chanteur Waly Seck.

Interpellé avant-hier dans la même affaire, l’opérateur économique Saliou Sylla a vu sa garde à vue prolongée pour les besoins de l’enquête. Il est reproché à l’homme d’affaires des transactions suspectes à hauteur de 5,5 milliards F CFA.