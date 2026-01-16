Rapport CENTIF 2023 : Birane Ndour inculpé, mais sous liberté provisoire

Le PDG du Groupe futurs médias (GFM), Birane Ndour, s’est présenté, ce 16 janvier 2026, au cabinet du doyen des juges d’instruction du tribunal de Dakar. Selon les informations de Seneweb, il a été convoqué dans le cadre d’une procédure enclenchée par le ministère public, à la suite du rapport 2023 de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF).

Cette procédure fait suite à un signalement bancaire relatif à une opération de 100 000 000 F CFA reçue de la gendarmerie nationale dans le cadre de l’exécution d’un marché ainsi qu’à un montant de 300 000 000 F CFA provenant de la société Locafrique.

Face au juge d’instruction, Birane Ndour, assisté par son avocat Baboucar Cissé, a produit des justificatifs. Malgré tout, il a été inculpé pour abus de biens sociaux au préjudice de GFM et blanchiment de capitaux, avant de bénéficier d’une liberté provisoire.