Rapport accablant de la CENTIF : le parquet financier enquête sur Choice Forex Limited et ses partenaires

Le parquet financier s’intéresse de près à des flux financiers suspects de plusieurs milliards de francs CFA, révélés par un rapport explosif de la CENTIF. Au cœur de l’enquête : Choice Forex Limited, une société soupçonnée d’exercice illégal d’activités bancaires et de manipulation de fonds sans justificatifs.

Selon le rapport, entre le 5 mai 2021 et le 26 mars 2024, Choice Forex Limited a enregistré des opérations pour un total de 81,9 milliards FCFA sur son compte, sans qu’aucun justificatif n’ait été fourni. Fait troublant : la quasi-totalité de ces fonds a été immédiatement transférée à d’autres structures.

Parmi les entités impliquées figurent H2 Global Sarl, Hassan Haytham, Song Naba Trading, Hubpay, Fall Distribution, etc., toutes citées comme bénéficiaires ou partenaires des transactions incriminées.

Plus frappant encore, la société britannique WorldRemit Ltd, spécialisée dans les transferts d’argent et partenaire de Choice Forex Limited, aurait reçu pas moins de 710,9 milliards FCFA au cours de l’année 2023. D’après la CENTIF, elle n’a transmis aucun document expliquant l’origine ou la nature exacte des fonds reçus, notamment en provenance de BTS Africa, Bipesa Sénégal, et Choice Forex Limited Sarl.

Face à ces soupçons, une information judiciaire a été ouverte pour association de malfaiteurs et blanchiment de capitaux, selon le journal Libération.