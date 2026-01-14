Radisson Diamniadio : l’État enclenche la reprise de la gestion via la SOGIP SA

La SOGIP SA a lancé une procédure pour reprendre la gestion de l’hôtel Radisson Diamniadio au profit de l’Etat du Sénégal.

Le ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme Amadou Ba a rencontré les représentants des travailleurs de l’hôtel Radisson de Diamniadio à la suite du déguerpissement survenu le 12 janvier 2026.

Les échanges ont porté sur la décision de justice ayant conduit à l’expulsion, la procédure de licenciement en cours et la reprise annoncée de la gestion de l’hôtel par la SOGIP SA.