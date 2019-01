R Kelly dénoncé par sa fille : « Mon papa est un m….. »

Le documentaire Lifetime intitulé Surviving R. Kelly (diffusé début janvier aux États-Unis) mettant en lumière les accusations de viol, de pédophilie et d’abusportées contre R. Kelly depuis de longues années et aujourd’hui encore continue de provoquer de sacrés remous.

Si de nombreuses personnalités se sont exprimées pour la première fois pour dénoncer le chanteur et encourager ses victimes à sortir de l’ombre (une enquête policière a notamment été ouverte en Géorgie), plusieurs proches et anciens collaborateurs de la star ont également témoigné.

Parmi eux, on retrouve notamment l’ex-femme de l’artiste et mère de ses trois enfants, Andrea Kelly. Intervenante clé dans le documentaire, elle a longuement évoqué ses années passées au côté de R. Kelly, qu’elle avait épousé en 1996.

Andrea avait fini par demander le divorce en 2006 après une altercation avec son mari. Victime de violences conjugales, la chorégraphe a également vécu des années d’abus émotionnels dans un foyer tissé par les mensonges.

Elle ignorait tout de la double vie que menait son époux, qui entretenait déjà à l’époque des relations suivies avec plusieurs jeunes femmes, dont la plupart étaient mineures. En 2002, R. Kelly avait notamment été inculpé pour s’être filmé en plein acte sexuel avec une jeune fille de 14 ans. Il avait finalement été acquitté six années plus tard, la jeune fille et sa famille ayant accepté un accord financier.

Au milieu de ce chaos, Andrea Kelly a fait tout son possible pour tenter de préserver au mieux ses trois enfants. Avec R. Kelly, elle a eu deux filles et un garçon : Joann (née en 1998), Jaya (devenue Jay et née en 2000) et Robert Jr. (né en 2002). Pour la première fois, l’aînée de la fratrie vient de s’exprimer à son tour sur les réseaux sociaux.