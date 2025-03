Qualifications africaines du Mondial 2026 : Résultats et calendrier

Découvrez tous les résultats et le calendrier complet des matches des éliminatoires africains pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Neuf équipes africaines se qualifieront pour le tournoi final au Canada, au Mexique et aux États-Unis, une ira aux barrages.

Les qualifications en Afrique (CAF) pour la Coupe du monde 2026 ont eu lieu entre du 15 novembre 2023 au 18 novembre 2025. Tous les pays du continent moins l’Érythrée, forfait vont se disputer les neuf ou dix tickets pour le premier mondial à 48 équipes dans une formule à neuf poules qui se joue en 260 matches et sur 24 mois de compétitions.

1re journée

15 novembre

Guinée équatoriale 0-3 Namibie* (Groupe H)

Rwanda 0-0 Zimbabwe (Groupe C)

RD Congo 2-0 Mauritanie (Groupe B)

Éthiopie 0-0 Sierra Leone (Groupe A)

16 novembre

Botswana 2-3 Mozambique (Groupe G)

Burundi 3-2 Gambie (Groupe F)

Gabon 2-1 Kenya (Groupe F)

Nigeria 1-1 Lesotho (Groupe C)

Algérie 3-1 Somalie (Groupe G)

Égypte 6-0 Djibouti (Groupe A)

Soudan 1-1 Togo (Groupe B)

Cap-Vert 0-0 Angola (Groupe D)

17 novembre

Guinée 2-1 Ouganda (Groupe G)

Eswatini 0-1 Libye (Groupe D)

Libéria 0-1 Malawi (Groupe H)

Ghana 1-0 Madagascar (Groupe I)

Comores 4-2 République centrafricaine (Groupe I)

Zambie 4-2 Congo (Groupe E)

Côte d’Ivoire 9-0 Seychelles (Groupe F)

Mali 3-1 Tchad (Groupe I)

Tunisie 4-0 São Tomé-et-Principe (Groupe H)

Cameroun 3-0 Maurice (Groupe D)

Burkina Faso 1-1 Guinée-Bissau (Groupe A)

18 novembre

Afrique du Sud 2-1 Bénin (Groupe C)

Niger 0-1 Tanzanie (Groupe E)

Sénégal 4-0 Soudan du Sud (Groupe B)

2e journée

19 novembre

Zimbabwe 1-1 Nigeria (Groupe C)

Mozambique 0-2 Algérie (Groupe G)

Burundi 1-2 Gabon (Groupe F)

Sierra Leone 0-2 Égypte (Groupe A)

Soudan 1-0 RD Congo (Groupe B)

20 novembre

Djibouti 0-1 Guinée-Bissau (Groupe A)

Gambie 0-2 Côte d’Ivoire (Groupe F)

Libéria 3-0 Guinée équatoriale* (Groupe H)

Seychelles 0-5 Kenya (Groupe F)

Mali 1-1 République centrafricaine (Groupe I)

Tchad 0-3 Madagascar (Groupe I)

21 novembre

Rwanda 2-0 Afrique du Sud (Groupe C)

Éthiopie 0-3 Burkina Faso (Groupe A)

Lesotho 0-0 Bénin (Groupe C)

Malawi 0-1 Tunisie (Groupe H)

Somalie 0-1 Ouganda (Groupe G)

Botswana 1-0 Guinée (Groupe G)

Eswatini 0-2 Cap-Vert (Groupe D)

Soudan du Sud 0-0 Mauritanie (Groupe B)

Togo 0-0 Sénégal (Groupe B)

Maurice 0-0 Angola (Groupe D)

São Tomé-et-Príncipe 0-2 Namibie (Groupe H)

Comores 1-0 Ghana (Groupe I)

Libye 1-1 Cameroun (Groupe D)

Tanzanie 0-2 Maroc (Groupe E)

Niger 2-1 Zambie (Groupe E)

*Le 24 mai 2024, suite au verdict rendu par la Commission de Discipline de la FIFA concernant l’inéligibilité d’Emilio Nsue Lopez , les deux premiers matches de qualification de la Guinée équatoriale pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ ont été perdus sur tapis vert.

3e journée

(coups d’envoi en heure locale)

5 juin 2024

Togo 1-1 Soudan du Sud (Groupe B)

Sierra Leone 2-1 Djibouti (Groupe A)

République centrafricaine 1-0 Tchad (Groupe I)

Tunisie 1-0 Guinée équatoriale (Groupe H)

Namibie 1-1 Libéria (Groupe H)

6 juin 2024

Malawi 3-1 São Tomé-et-Príncipe (Groupe H)

Guinée-Bissau 0-0 Éthiopie (Groupe A)

Mauritanie 0-2 Soudan (Groupe B)

Libye 2-1 Maurice (Groupe D)

Congo 0-3 Niger (Groupe E)

– Forfait Égypte 2-1 Burkina Faso (Groupe A)

Sénégal 1-1 RD Congo (Groupe B)

Algérie 1-2 Guinée (Groupe G)

Mali 1-2 Ghana (Groupe I)

Bénin 1-0 Rwanda (Groupe C)

7 juin 2024

Ouganda 1-0 Botswana (Groupe G)

Madagascar 2-1 Comores (Groupe I)

Kenya 1-1 Burundi (Groupe F)

Zimbabwe 0-2 Lesotho (Groupe C)

Mozambique 2-1 Somalie (Groupe G)

Nigeria 1-1 Afrique du Sud (Groupe C)

Maroc 2-1 Zambie (Groupe E)

Angola 1-0 Eswatini (Groupe D)

Côte d’Ivoire 1-0 Gabon (Groupe F)

8 juin 2024

Cameroun 4-1 Cap-Vert (Groupe D)

Gambie 5-1 Seychelles (Groupe F)

4e journée

9 juin 2024

São Tomé-et-Príncipe 0-1 Libéria (Groupe H)

RD Congo 1-0 Togo (Groupe B)

Djibouti 1-1 Éthiopie (Groupe A)

Mauritanie 0-1 Sénégal (Groupe B)

Namibie 0-0 Tunisie (Groupe H)

10 juin 2024

Somalie 1-3 Botswana (Groupe G)

Guinée équatoriale 1-0 Malawi (Groupe H)

Bénin 2-1 Nigeria (Groupe C)

Guinée-Bissau 1-1 Égypte (Groupe A)

Ouganda 1-2 Algérie (Groupe G)

Ghana 4-3 République centrafricaine (Groupe I)

Burkina Faso 2-2 Sierra Leone (Groupe A)

Guinée 0-1 Mozambique (Groupe G)

11 juin 2024

Madagascar 0-0 Mali (Groupe I)

Soudan du Sud 0-3 Soudan (Groupe B)

Maurice 2-1 Eswatini (Groupe D)

Kenya 0-0 Côte d’Ivoire (Groupe F)

Zambie 0-1 Tanzanie (Groupe E)

Afrique du Sud 3-1 Zimbabwe (Groupe C)

Lesotho 0-1 Rwanda (Groupe C)

Cap-Vert 1-0 Libye (Groupe D)

Tchad 0-2 Comores (Groupe I)

Gabon 3-2 Gambie (Groupe F)

Angola 1-1 Cameroun (Groupe D)

Seychelles 1-3 Burundi (Groupe F)

Congo 0-6 Maroc (Groupe E)

5e journée

19 mars 2025

Eswatini 0-0 Cameroun (Groupe D)

Libéria 0-1 Tunisie (Groupe H)

République centrafricaine 1-4 Madagascar (Groupe I)

20 mars 2025

Mozambique 3-1 Ouganda (Groupe G)

Zimbabwe 2-2 Bénin (Groupe C)

Sierra Leone 3-1 Guinée-Bissau (Groupe A)

Cap-Vert 1-0 Maurice (Groupe D)

Malawi 0-1 Namibie (Groupe H)

Gambie 3-3 Kenya (Groupe F)

Libye 1-1 Angola (Groupe D)

Gabon 3-0 Seychelles (Groupe F)

Comores 0-3 Mali (Groupe I)

21 mars 2025

Botswana – Algérie (Groupe G)

Guinée équatoriale – São Tomé-et-Príncipe (Groupe H)

Burkina Faso – Djibouti (Groupe A)

RD Congo – Soudan du Sud (Groupe B)

Rwanda – Nigeria (Groupe C)

Afrique du Sud – Lesotho (Groupe C)

Ghana – Tchad (Groupe I)

Burundi – Côte d’Ivoire (Groupe F)

Éthiopie – Égypte (Groupe A)

Guinée – Somalie (Groupe G)

Niger – Maroc (Groupe E)

22 mars 2025 Togo – Mauritanie (Groupe B)

Soudan – Sénégal (Groupe B)

Tanzanie – Congo (Groupe E) – Annulé

6e journée

23 mars 2025

Kenya – Gabon (Groupe F)

Eswatini – Maurice (Groupe D)

24 mars 2025

Namibie – Guinée équatoriale (Groupe H)

Guinée-Bissau – Burkina Faso (Groupe A)

République centrafricaine – Mali (Groupe I)

Libéria – São Tomé-et-Príncipe (Groupe H)

Côte d’Ivoire – Gambie (Groupe F)

Madagascar – Ghana (Groupe I)

Éthiopie – Djibouti (Groupe A)

Tunisie – Malawi (Groupe H)

25 mars 2025

Botswana – Somalie (Groupe G)

Nigeria – Zimbabwe (Groupe C)

Bénin – Afrique du Sud (Groupe C)

Rwanda – Lesotho (Groupe C)

Angola – Cap-Vert (Groupe D)

Ouganda – Guinée (Groupe G)

Égypte – Sierra Leone (Groupe A)

Soudan – Soudan du Sud (Groupe B)

Cameroun – Libye (Groupe D)

Burundi – Seychelles (Groupe F)

Sénégal – Togo (Groupe B)

Mauritanie – RD Congo (Groupe B)

Comores – Tchad (Groupe I)

Algérie – Mozambique (Groupe G)

Maroc – Tanzanie (Groupe E)

Congo – Zambie (Groupe E) – Annulé

7e journée

1er-9 septembre 2025

Guinée-Bissau – Sierra Leone (Groupe A) Djibouti – Burkina Faso (Groupe A) Égypte – Éthiopie (Groupe A) Mauritanie – Togo (Groupe B) Soudan du Sud – RD Congo (Groupe B) Sénégal – Soudan (Groupe B) Bénin – Zimbabwe (Groupe C) Lesotho – Afrique du Sud (Groupe C) Nigeria – Rwanda (Groupe C) Angola – Libye (Groupe D) Maurice – Cap-Vert (Groupe D) Cameroun – Eswatini (Groupe D) Congo – Tanzanie (Groupe E) Maroc – Niger (Groupe E) Kenya – Gambie (Groupe F) Seychelles – Gabon (Groupe F) Côte d’Ivoire – Burundi (Groupe F) Ouganda – Mozambique (Groupe G) Somalie – Guinée (Groupe G) Algérie – Botswana (Groupe G) Namibie – Malawi (Groupe H) São Tomé-et-Príncipe – Guinée équatoriale (Groupe H) Tunisie – Libéria (Groupe H) Madagascar – République centrafricaine (Groupe H) I) Tchad – Ghana (Groupe I) Mali – Comores (Groupe I)

8e journée

1er-9 septembre 2025

Burkina Faso – Égypte (Groupe A) Guinée-Bissau – Djibouti (Groupe A) Sierra Leone – Éthiopie (Groupe A) RD Congo – Sénégal (Groupe B) Mauritanie – Soudan du Sud (Groupe B) Togo – Soudan (Groupe B) Afrique du Sud – Nigeria (Groupe C) Bénin – Lesotho (Groupe C) Zimbabwe – Rwanda (Groupe C) Cap-Vert – Cameroun (Groupe D) Angola – Maurice (Groupe D) Libye – Eswatini (Groupe D) Zambie – Maroc (Groupe E) Tanzanie – Niger (Groupe E) Gabon – Côte d’Ivoire (Groupe F) Kenya – Seychelles (Groupe F) Gambie – Burundi (Groupe F) Guinée – Algérie (Groupe G) Ouganda – Somalie (Groupe G) Mozambique – Botswana (Groupe G) Guinée équatoriale – Tunisie (Groupe H) Namibie – São Tomé-et-Príncipe (Groupe H) Malawi – Libéria (Groupe H) Ghana – Mali (Groupe I) Madagascar – Tchad (Groupe I) République centrafricaine – Comores (Groupe I)

9e journée

6-14 octobre 2025

Djibouti – Égypte (Groupe A) Sierra Leone – Burkina Faso (Groupe A) Éthiopie – Guinée-Bissau (Groupe A) Soudan du Sud – Sénégal (Groupe B) Togo – RD Congo (Groupe B) Soudan – Mauritanie (Groupe B) Lesotho – Nigeria (Groupe C) Zimbabwe – Afrique du Sud (Groupe C) Rwanda – Bénin (Groupe C) Maurice – Cameroun (Groupe D) Libye – Cap-Vert (Groupe D) Eswatini – Angola (Groupe D) Tanzanie – Zambie (Groupe E) Niger – Congo (Groupe E) Seychelles – Côte d’Ivoire (Groupe F) Gambie – Gabon (Groupe F) Burundi – Kenya (Groupe F) Somalie – Algérie (Groupe G) Mozambique – Guinée (Groupe G) Botswana – Ouganda (Groupe G) São Tomé-et-Príncipe – Tunisie (Groupe H) Malawi – Guinée équatoriale (Groupe H) Libéria – Namibie (Groupe H) Tchad – Mali (Groupe I) République centrafricaine – Ghana (Groupe I) Comores – Madagascar (Groupe I)

10e journée

6-14 octobre 2025

Burkina Faso – Éthiopie (Groupe A) Djibouti – Sierra Leone (Groupe A) Égypte – Guinée-Bissau (Groupe A) RD Congo – Soudan (Groupe B) Soudan du Sud – Togo (Groupe B) Sénégal – Mauritanie (Groupe B) Afrique du Sud – Rwanda (Groupe C) Lesotho – Zimbabwe (Groupe C) Nigeria – Bénin (Groupe C) Cap-Vert – Eswatini (Groupe D) Maurice – Libye (Groupe D) Cameroun – Angola (Groupe D) Zambie – Niger (Groupe E) Maroc – Congo (Groupe E) Gabon – Burundi (Groupe F) Seychelles – Gambie (Groupe F) Côte d’Ivoire – Kenya (Groupe F) Guinée – Botswana (Groupe G) Somalie – Mozambique (Groupe G) Algérie – Ouganda (Groupe G) Guinée équatoriale – Liberia (Groupe H) São Tomé-et-Príncipe – Malawi (Groupe H) Tunisie – Namibie (Groupe H) Ghana – Comores (Groupe I) Tchad – République centrafricaine (Groupe I) Mali – Madagascar (Groupe I)

Tournoi de barrage africain à quatre équipes

10-18 novembre 2025