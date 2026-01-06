QNET : un réseau démantelé à Niacourab et Tivaouane Peulh

La Brigade de Proximité de Tivaouane Peulh a procédé, le 4 janvier 2026, au démantèlement d’un réseau QNET opérant dans les secteurs de Niacourab et de Tivaouane Peulh, à la suite de l’exploitation d’un renseignement faisant état de ses activités frauduleuses.

L’opération a permis l’interpellation de huit (08) individus, dont un instigateur et un leader, tous de nationalité étrangère : deux (02) Ivoiriens, deux (02) Burkinabè, deux (02) Congolais, un (01) Malien et un (01) Béninois.

Selon les premiers éléments de l’enquête, les mis en cause utilisaient une plateforme numérique pour appâter leurs victimes, majoritairement des étrangers, en leur faisant miroiter l’obtention d’un emploi au sein d’une prétendue entreprise. En contrepartie, ils exigeaient des frais d’inscription compris entre 600 000 et 1 500 000 francs CFA.

Outre les huit (08) suspects appréhendés, vingt-quatre (24) victimes ont également été retrouvées sur les lieux. Il s’agit de huit (08) Béninois, six (06) Congolais, un (01) Gambien, deux (02) Guinéens, trois (03) Ivoiriens, un (01) Burkinabè, un (01) Malien et deux (02) Sénégalais.

Le préjudice financier causé par ce réseau est estimé à dix-sept millions cinq cent cinquante mille (17 550 000) francs CFA. L’enquête se poursuit afin de situer toutes les responsabilités.